GF, Helena-Javier: Stefania smaschera Zeudi, Alfonso smonta Shailenzo

Come si poteva immaginare, il primo blocco della 29esima puntata del Grande Fratello l’hanno conquistato Helena Prestes e Javier Martinez. Tra i due protagonisti di questa edizione è finalmente scoppiato più di un bacio nelle scorse ore. Gli altri concorrenti hanno assistito a questa evoluzione con molto interesse e c’è chi punta il dito contro di loro. Stasera Helena dichiara che il bacio è arrivato in modo inaspettato. Lei stava pensando di fare dei passi indietro vedendo sempre Javier altalenante. La modella brasiliana si dice molto felice per come stanno andando le cose, mentre parla solo con Alfonso Signorini e il pubblico nella Stanza Super Led.

Helena torna in salotto e il conduttore manda in onda altre clip, con le rivelazioni fatte da Javier con i coinquilini su quanto è accaduto. In questi video, è possibile vedere il gieffino argentino dire di voler andare con calma. Ne aveva parlato anche con la stessa Prestes, la quale ha trovato che in questo modo lui abbia rotto la magia e la naturalezza. Lorenzo Spolverato crede che lui sia mosso dagli aerei che volano sulla Casa che dimostrano come i fan li amano. Signorini fa notare che da parte di Martinez c’è un po’ di confusione.

Javier spiega che il suo atteggiamento spesso dipende da ciò che ha vissuto. Nella sua vita ha sempre avuto presente le figure maschili in famiglia, suo padre e i suoi fratelli, in quanto sua mamma è morta quando era piccolo. Detto ciò, Martinez stasera spiega come stanno le cose, ammettendo che tutto potrebbe sembrare da lui manovrato:

“La cosa che è stata illuminante è che io ho sempre cercato di proteggere le ragazze con cui stavo. Helena è una leonessa ed è per questo che mi sentivo a disagio con lei all’inizio. Helena mi faceva stare nella zona comfort, corteggiandomi. Adesso mi sento estraneamente tranquillo. Ho sbagliato talmente tanto che tutti possono pensare che sia strategia”

Grande Fratello: Signorini asfalta gli ‘Shailenzo’, Stefania vs Zeudi

Tra i più scettici ci sono Lorenzo e Shaila Gatta. Il primo è contento di aver visto Javier mettersi in discussione, ma crede che siano solo attratti da attrazione fisica. “Ma c’è una fetta di alleanza strategica, perché sanno entrambi sanno che è forte”, tuona Spolverato. A questo punto, Signorini fa notare: “Cosa ha di diverso la loro alleanza rispetto a quella tua con Shaila? Anche loro si sono scelti. Loro si sono presi i loro tempi”.

”Ci guida l’amore e poi il gioco”, si giustifica Spolverato. Shaila non crede a questa nuova coppia, ma lascia il beneficio del dubbio. Invece, Zeudi Di Palma pensa che sia tutto vero, ma non crede che dureranno. Cesara Buonamici fa notare che l’ex Miss Italia ha cambiato più volte modus operandi in tutta questa storia. Stefania Orlando ha tentato, in questi giorni, di tirare fuori ciò che pensa davvero. Nelle clip, Zeudi appare furiosa con Javier. La Di Palma stasera conferma di non aver iniziato lei il loro rapporto nella Casa. Helena la accusa di voler far passare Javier come quello che l’ha sedotta.

“Ti devi mettere in discussione. Sei molto confusa. Io dico quello che vedo”, tuona la Prestes. Stefania sostiene Helena, tanto che si scaglia contro Zeudi, trovando strano il suo comportamento. Inizialmente la Di Palma si è avvicinata alla modella brasiliana, dicendosi infatuata. Poi nei giorni di assenza di Helena nella Casa si è buttata tra le braccia di Javier. Tutti sanno che la Prestes è fortemente interessata a Martinez.

Da amica e persona infatuata, come ha potuto gettarsi proprio tra le braccia del ragazzo che piace a Helena? Questa sua mossa l’ha decisamente fatta crollare sia tra i telespettatori che nella Casa. Stefania Orlando e Iago Garcia parlano proprio di questo passo falso quando la accusano di essere per nulla vera con Helena.