GF, Helena e Javier bacio: lui confessa tutto e i fan tremano

E bacio fu! Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello si sono baciati nella notte. I due gieffini, tanto amati dal pubblico, nelle scorse ore hanno trascorso dei momenti di passione sopra e sotto le coperte. Dopo di che, in questi minuti, ecco che il pallavolista argentino parla con più coinquilini di ciò che è accaduto lasciando i fan sul filo del rasoio. Ma prima di arrivare a questo, bisogna fare il punto della situazione.

Dopo la 28esima puntata andata in onda nella prima serata di ieri, Javier si è aperto con Helena, a cui ha dichiarato di aver bisogno di un po’ di tempo per riflettere sui suoi sentimenti. Questo chiaramente ha lasciato ancora la modella brasiliana nell’incertezza. Per questo, poco dopo, è apparsa avvilita. Lei stessa ha spiegato a Martinez di non avere dei pensieri negativi su di lui, ma la sua posizione la porta a dover riflettere su ciò che deve fare.

La Prestes ha ribadito di provare qualcosa che va oltre un sentimento legato a un’amicizia. Ed è stato a questo punto che Javier si è sbilanciato (finalmente):

“Prima dicevo che c’era amicizia, ma se io ho questo atteggiamento nei tuoi confronti vuol dire che c’è qualcosa a cui non sto dando ascolto, ed è quello che sto cercando di capire in questi giorni”

Dopo di che, Javier ed Helena al GF hanno trascorso la notte insieme. Tra i primi a dare il buongiorno alla Casa più spiata d’Italia è stato proprio Martinez, il quale si è subito confidato con la sua amica Amanda Lecciso. A lei ha confessato di aver dato un bacio alla Prestes! La sorella di Loredana Lecciso ha fatto i salti di gioia: “No, non è vero! E non me lo dici? Un bacio vero? Davvero? Giura! Sono felice! Mi hai svoltato la giornata”.

Javier ha ammesso che è accaduto tutto in modo naturale e che per lui è stato “anche molto bello”. Non ha sentito il distacco dopo il bacio con Helena e questo gli sta dando la forza di andare avanti su questa onda. Il concorrente argentino ne ha parlato anche con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi. Alle tre coinquiline ha confessato, però, di non voler anche dare un nome a questo rapporto. E da qui nascono le paure dei fan della Prestes.

Grande Fratello, Javier e le sue incertezze su Helena fanno rumore

Dopo il bacio con Helena, Javier appare felice, ma anche molto incerto. Martinez non vorrebbe bruciare le tappe, ma preferisce fare tutto con calma, in modo da non rovinare il rapporto che ha con la Prestes. Parlando con Federico Chimirri ha dichiarato in questi minuti: “Io preferisco fare le cose così, tu sei libera di dirmi ‘io non ci sto’. Non devi per forza starmi dietro”. Federico ha ribadito che gli piace molto Helena e di essere convinta che lei ci tenga molto ad Javier.

L’argentino è poi entrato nei dettagli durante una conversazione con l’amico Alfonso D’Apice:

“Una parte mi dice non voglio non provarci perché può essere veramente la persona giusta per ricominciare. Però questa cosa mi fa paura, perché hai paura di fare un danno. Non voglio che sia ‘vi siete baciati, avete iniziato una relazione’. È stato bello, ma non significa che siamo una coppia. Tra l’altro ho parlato con diverse persone di queste cose, ma mi hanno detto ‘finché non la baci, non ti rendi conto’. Ma non mi sono inchinato e le ho detto ‘mi vuoi sposare’. Sono disposto a prendermi tutte le pallottole. È successo tutto sopra le coperte. Siamo grandi e diciamo le cose come stanno. Ieri è partito in modo naturale. Facciamo come decidiamo di fare”

I fan di Helena ora tremano. Sperano che Javier non resti incerto per troppo tempo, in quanto lei potrebbe soffrire sempre di più o illudersi in un lieto fine che potrebbe non arrivare, se non in amicizia. Non solo, questi telespettatori, che tifano per entrambi, non vorrebbero che tutto questo li porti a doversi scontrare in caso lui facesse nuovamente retromarcia. Come sempre, l’argentino appare restìo a lasciarsi totalmente andare e questo atteggiamento lo avevano notato anche dopo il bacio che aveva dato a Chiara Cainelli.

C’è anche chi lo capisce, in quanto viene sottolineato che Javier, proprio per non rovinare il rapporto con Helena e per non farla soffrire, vuole andarci con i piedi di piombo. Ognuno gestisce a modo suo le relazioni e Martinez ha sempre dimostrato di non voler bruciare le tappe e di preferire la cautela. C’è chi, invece, nella sua incertezza vede un mancato interesse dal punto di vista amoroso nei confronti di Helena. Solo il tempo potrà dire cosa accadrà tra i due protagonisti di questa edizione del GF.