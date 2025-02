GF 28° puntata: televoto, eliminato, Ilaria va via, spunta Raoul Bova

La 28esima puntata del Grande Fratello è iniziata con Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Stefania Orlando. Tornando nella Casa, l’attore spagnolo sta dando il meglio di sé e non trattiene alcun disappunto. Iago ha molte critiche da fare sulla cantante romana, la quale non si aspettava tutto questo da lui. Jessica si difende, convinta che l’intelligenza di una persona dipenda dalla lettura di libri, visto che Iago l’ha attaccata proprio su questo punto. L’attore ha dichiarato di provare tristezza per lei.

La Morlacchi è dispiaciuta in quanto crede che Iago avrebbe dovuto parlarne con lei anziché farlo con Stefania e Amanda. Garcia ha fatto notare di non vedere un modo per avvicinarsi a Jessica, se non durante le puntate. La Orlando ha spiegato stasera di aver chiarito con Jessica nei giorni scorsi, dopo le sue critiche. La puntata è andata avanti con Helena Prestes e Javier Martinez, il quale si è di nuovo pestato i piedi da solo.

Sono tornati al centro dell’attenzione Lorenzo e Shaila al GF, la cui storia d’amore non aveva il suo blocco centrale in puntata da un po’. Proprio in questi giorni, la ballerina si è lamentata, in quanto vede il fidanzato troppo concentrato sul gioco e poco interessato alle loro dinamiche di coppia. Alla fine, i due hanno dimostrato di essere molto legati. Non solo, Spolverato è stato ancora una volta santificato, con una commovente e bellissima lettera della sorella.

Grande Fratello: Morlacchi colpisce Lecciso, Ilaria abbandona

Spazio a Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. Quest’ultima è stata protagonista di un aereo con Helena, da parte dei fan che credono della loro amicizia. Questo ha generato malumori nella Casa. In particolare, hanno accusato Amanda di essersi avvicinata alla Prestes per strategia sia Jessica che Pamela. La Lecciso ha così sganciato la sua stoccata stasera: “Mandate un aereo alla Petrarolo, pago io quando esco”. La Morlacchi ha deciso di replicare con un attacco poco carino: “Sei sicura che paghi te o chiedi in famiglia a parenti stretti?”.

“Tutta questa strategia in Amanda, che è sempre in nomination, non la vedo”, dichiara Maria Teresa Ruta in difesa di Amanda. È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: l’eliminato è Emanuele con il 7.29% (Zeudi 26.39%, Jessica 23.32%, Iago 18.61%, Giglio 14.6%, Ilaria 9.78%).

Ilaria Galassi ha rivelato di voler andare via e lasciare così il gioco. Signorini ha deciso di parlarne con lei in confessionale. La gieffina ha ammesso di voler chiudere qui il suo percorso e di voler tornare a fare la mamma. Alfonso l’ha rimproverata per aver violato il regolamento, visto che ha chiesto ai suoi coinquilini di essere nominata e al pubblico di eliminarla. Alla fine, Ilaria ha deciso di abbandonare il GF e a riportarla a casa ci ha pensato Daniele, il suo compagno, che le ha fatto prima una sorpresa.

Signorini ha più volte tentato di parlare con lui, arrivando a fargli rivelare che la Galassi ha avuto un breve flirt con Raoul Bova. “Eravamo piccoli, entrambi non conosciutissimi. Siamo andati in una casa in montagna. Ci siamo fatti le coccole e a me non è piaciuto”, ha raccontato Ilaria imbarazzata.

GF, 28esima puntata nomination: chi è finito al televoto

La puntata è andata avanti con un confronto in studio tra Shaila, Lorenzo, Javier e Iago. Spolverato pare ricevere un premio stasera dopo il lancio della sedia, ma è Garcia ad avere la meglio per il pubblico. Dopo di che, uno spazio è stato dedicato a Chiara Cainelli, la quale nei giorni scorsi si è aperta con Alfonso D’Apice, raccontandogli la forza che ha avuto sua mamma negli anni, soprattutto quando vivevano nella povertà. Chiara è stata protagonista proprio con sua madre, che ha avuto modo di conoscere D’Apice, di un momento commovente ed emozionante.

Dopo di che, Signorini si è concentrato su Mariavittoria e Alfonso. Il conduttore ha ammesso di aver proposto lui stesso di dare spazio a questa coppia in puntata. Tra i due gieffini, in questi mesi, ci sono stati finora alti e bassi. Mariavittoria spesso ha delle crisi, causate dalla scarsa autostima che ha e da eventi del passato. Stasera la Minghetti e Tommaso si sono commossi più volte e sono apparsi molto innamorati.

Entrambi hanno assicurato di non vedere l’ora di scoprire come andrà avanti la loro relazione fuori dalla Casa. Hanno progettato, una volta usciti, cercheranno di capire dove andare a vivere insieme, a Roma o a Siena, per non avere una storia a distanza.

A questo punto, sono iniziate le nomination della 28esima puntata del GF, che hanno portato al televoto: Iago, Maxime, Javier, Javier, Amanda, Eva, Pamela, Shaila e Jessica. Garcia ha ricevuto tanti voti dai coinquilini che hanno sfruttato l’inutile accusa di Shaila. Signorini è così intervenuto:

“Non possiamo dire. Anche quando Lorenzo urla ‘stai zitto’. Io vi invito a non strumentalizzare ogni cosa, per snaturarla. Ovvio che è una brutta espressione, ma si è anche scusato. Dire che un uomo odia alle donne mi sembra un po’ eccessivo e stucchevole”