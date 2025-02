GF: Lorenzo santificato, ma Iago stravince. Alfonso abbatte Shaila

Confronto in studio tra Shaila Gatta, Iago Garcia, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato nella nuova puntata del Grande Fratello. La ballerina viene prima messa al centro dell’attenzione con il fidanzato e da lì parte la cosiddetta santificazione di lui. La coppia appare complice e innamorata, mentre ripercorre le incomprensioni degli ultimi giorni. Insieme questi due gieffini sono riusciti, nel tempo, a conquistare vari telespettatori, ma anche tante critiche. Infatti, spesso sono stati accusati di essere volgari e troppo spinti nella loro passione, dando fastidio al pubblico.

Addirittura stasera Lorenzo e Shaila buttano fango su Iago, ritenendo di dare un buon esempio ai telespettatori. “Abbiamo abbastanza empatia e tatto”, dichiara convinto Spolverato. Quest’ultimo è certo di dare il meglio a questo programma, a differenza dei suoi ‘nemici’. Non sa che la maggior parte dei telespettatori ha chiesto più volte la sua squalifica, trovando proprio i suoi modi e le sue parole prive di tatto.

Non hanno avuto delicatezza nel mostrarsi nella loro intimità, ovunque nella Casa, facendo imbarazzare i loro coinquilini e anche i telespettatori. Non solo, nella scorsa puntata, Spolverato ha anche lanciato una sedia, ma nessuno ne parla. Il pubblico sperava che stasera Alfonso Signorini ne avrebbe parlato e invece nulla. Il gesto è stato nascosto dietro il vittimismo e la volontà di Lorenzo di passare come quello messo da parte dalla produzione e dal conduttore.

“Trovo che sia diventato ossessivo, troppo giocatore e nomination. Mostraci altri pensieri di te. Non so come faccia Shaila a stare appresso a te”, tuona stasera Beatrice Luzzi. “Non fanno vedere le altre cose che ho espresso. Io vengo dipinto come un mostro”, dichiara Lorenzo parlando con Shaila. “Comunque i personaggi cattivi sono quelli che hanno la meglio”, afferma dallo studio la Luzzi.

Cesara Buonamici ritiene che da parte di Shaila ci siano sentimenti molto più forti rispetto a quelli provati da Spolverato. “So di non essere cattivo, ma i commenti, anche da parte di Helena, ci rifletto. So di essere stato aggressivo, ma non farei mai del male”, fa presente il gieffino. Signorini lo invita a fare una riflessione quando viene accusato. E stasera, come premio, a Lorenzo viene anche riservata una sorpresa. Per lui arriva la lettera della sorella.

Il GF dà così la possibilità a Spolverato di mostrare anche il suo lato più dolce, con la sorella che lo dipinge come una persona meravigliosa. Il pubblico è certo che Lorenzo dia il meglio di sé alla sua famiglia, ma deve valutare ciò che accade dentro la Casa. “L’ennesima santificazione”, fa notare qualcuno sui social network. In tutto questo, si inserisce Iago Garcia, il quale non le manda a dire.

Grande Fratello, Shaila vs Iago: lei punta sul maschilismo

Iago è tornato in grande forma nella Casa più spiata d’Italia. Questa volta dà il meglio di sé contro Shaila, con cui ha un confronto stasera in studio. Non solo, c’è spazio anche per Javier Martinez e Lorenzo. La prima ad arrivare in studio è la ballerina, raggiunta subito da Iago. Signorini mostra ai due concorrenti ciò che si sono detti alle spalle per poi arrivare a un faccia a faccia. L’attore spagnolo permette subito alla ballerina di dire la sua, da signore.

“Io sono molto aperta a imparare. Quello che hai detto all’inizio lo riconosco, anche io sentito che mi manca una parte di me. In questi giorni non hai dato più di tanto. Dire ‘abbassa la testa’ mi sembra maschilista. Ci sono molte donne che soffrono per questo, io ho retto, ma altre no”

Arriva la replica di Iago, che sa mantenere la calma:

“Ti chiedo scusa per ‘abbassa la testa’, ero caldo. Ma se io devo fare un’analisi di te, tra l’inizio e adesso trovo cento differenze. Trovo che tu abbia perso l’educazione. Io nell’altra puntata ho cercato di darti un consiglio. L’educazione prima. Questo ci facilita il parlare e il comunicare. Credo che tu sia brava nel profondo e che dovresti tornare nei tuoi panni, come diceva la tua mamma. Io neanche ti riconosco, la Shaila sorridente, gentile”

Ancora una volta, Shaila punta sull’accusa di maschilismo nei confronti di Iago, puntando sul fatto che le ha detto di abbassare la testa durante una discussione. “Lorenzo ti ha detto cose peggiori e ancora stai con lui”, tuona Garcia, asfaltandola. Ci mette, però, il suo Beatrice Luzzi, la quale dice di aver notato anche lei del maschilismo in lui. Iago si difende dagli attacchi di Shaila facendo notare che non riconosce mai i suoi errori, cosa che invece farebbe Lorenzo.

GF: Iago e Javier vs Lorenzo e Shaila

Arriva in studio anche Lorenzo, che nella scorsa puntata ha lanciato una sedia per il poco spazio a lui dedicato. Si aggiunge in questo confronto, poi, Javier. A questo punto, Signorini manda in onda il momento in cui Iago e Martinez hanno riservato, nella sauna in questi giorni, a Shaila. I due concorrenti hanno accusato la ballerina di essere volgare nei suoi balletti, dettaglio spesso esposto anche da molti telespettatori che non gradiscono certi suoi gesti. Javier spiega subito la sua posizione:

“Credo che dopo tutto quello che c’è stato siamo arrivati al punto che io pensi questo. Quello che fa non lo vedo più sensuale. Come loro giudicano me, io giudico quello che fanno loro nella Casa”

Lorenzo e Shaila fanno show e lei fa uno dei suoi classici balletti al centro studio. “Io la sensualità in Shaila la vedo e me la godo, ma facciamo parlare Iago”, tuona Spolverato. “La bellezza e la sensualità sono dei punti di vista. Io sono libero di esprimermi”, replica Garcia. Lorenzo non regge probabilmente il confronto, perché continua a fare show punzecchiando Iago sulla sua pronuncia. L’attore spagnolo riesce ad avere la meglio, almeno secondo la maggior parte dei telespettatori.

“Come carriera, bravura, eleganza mi ispiro a Lorella Cuccarini“, afferma convinta Shaila. Signorini chiede poi ai quattro concorrenti di rientrare nella Casa, per poi affermare: “Mi dispiace per Shaila, mi ha chiesto se anche io penso che sia volgare e le ho detto di sì. Spero non se la sia presa”.