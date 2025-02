GF: Javier gioca male, tocca dare ragione a Shaila. Helena in piedi

Nella 28esima puntata del Grande Fratello, ovviamente, non è mancato il blocco dedicato a Javier Martinez ed Helena Prestes. I due sono stati divisi, tra Mistery e confessionale. In questi due giorni, le cose sono cambiate tra loro. L’argentino si era avvicinato parecchio a Zeudi Di Palma, con tanto di bacio. Ma poi ecco che ha fatto un ennesimo passo indietro, in quanto l’ex Miss Italia ha più volte dichiarato di essere ancora infatuata della modella brasiliana. Quest’ultima, invece, è sempre più presa da Martinez.

In questi giorni, Zeudi è passata in secondo piano ed Helena ha ritrovato la serenità con Javier, proprio come desiderava. Tra le lacrime, entrambi hanno confermato di avere un legame fortissimo. Ci sono sempre stati l’uno per l’altra in quella Casa e la Prestes non ha mai nascosto di provare qualcosa di importante per lui. In questi giorni, Javier ha capito di tenere tantissimo a Helena. Martinez, però, sente che c’è qualcosa che lo frena. Intanto, purtroppo, molti telespettatori credono che Javier sia stato influenzato dalla richiesta del fratello, che con un aereo l’ha invitato a stare al suo fianco.

Alfonso Signorini fa notare che da parte del gieffino argentino “non è onesto” mettere dei paletti con Helena, per poi riservarle parole così importanti. Martinez dice di volersi prendere le sue responsabilità, ma di non avere ancora risposte. Per molti telespettatori, Javier sarebbe egoista e anche imbarazzante nella sua indecisione sulla Prestes. “Javier è una persona sensibile. Noi teniamo protetta questa cosa”, così Helena difende il suo amico quando Signorini esterna i suoi dubbi. Stasera comunque Martinez si sbilancia affermando che tra lui ed Helena ci sarebbe qualcosa di più di un’amicizia.

Beatrice Luzzi ritiene che i due si vogliano bene e che si proteggano l’uno con l’altra. L’opinionista consiglia alla modella brasiliana di non spaventare Javier, il quale avrebbe paura di farle del male. Si può dire che tra lui e Zeudi, che si sono lasciati andare a improvvisi cambiamenti di direzione, esce fuori che questo triangolo amoroso l’unica a convincere il pubblico è ancora una volta Helena. Lei ne esce bene, come la ragazza innamorata e non corrisposta.

“Vediamo come vanno le cose, continuiamo così e vediamo a cosa ci posta. Non diamo un nome”, afferma Javier una volta che si ritrova di fronte alla Prestes stasera. Intanto, nel salotto Zeudi tuona contro Javier e lo accusa, sganciando gli stessi attacchi che le sono stati riservati a lei. Esattamente come l’ex Miss Italia, anche Martinez in pochi giorni ha cambiato idea, dicendosi infatuata di Helena e baciando Javier o Alfonso D’Apice.

“Non farla soffrire, perché veramente non te lo perdono”, tuona la Di Palma. Ed ecco che Signorini fa notare che il cambiamento di Javier è avvenuto proprio dopo l’aereo che lui ha ricevuto dal fratello e dalla cognata, che gli segnalavano: “O Brasile o niente”. Shaila Gatta ha le idee chiare:

“Tutto questo tentennamento con me non l’ho visto. Quando una donna ti piace non sei così. Quando è arrivato questo aereo è cambiato. Sembra come se si stia sforzando a farsi piacere Helena. Mi spiace per lei. Io ricordo con me tutt’altro che questo atteggiamento”

Purtroppo le ultime mosse di Javier non sono convincenti e tocca dare ragione a Shaila, almeno su questo. La ballerina, intanto, è convinta che Martinez sia ancora interessato a lei. “Con Shaila c’è stata passione, mentre con Helena potrebbe esserci un grande amore. Nasce in modo diverso e non da un’attrazione fisica”, afferma Stefania Orlando, tentando di dare una mano a Javier di restare in piedi mentre barcolla.