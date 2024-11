GF, Helena e Javier notte di passione! Ma il web è diviso, perché

Notte bollente per Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Nelle scorse ore, ecco che i due concorrenti si sono lasciati andare alla passione nel letto. Stanno facendo il giro del web i video che ritraggono i gieffini mentre si scambiano effusioni e si sussurrano parole dolci. Alla fine, come molti telespettatori sperano, i due concorrenti che sono stati ‘abbandonati’ da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono trovati.

“Stai facendo il tentatore con me?”, ha chiesto Helena a Javier mentre si scambiavano effusioni nel letto. Sembra proprio che tra questi due gieffini, molto amati dal pubblico che segue il reality show condotto da Alfonso Signorini, stia nascendo qualcosa che va oltre l’amicizia. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno trascorso molto tempo distesi sul letto, dimostrando di essere molto complici. La Prestes ha ammesso di sentire i sospiri di Martinez nel letto e che le piace essere abbracciata da lui.

“Ora, però, devo andare a dormire”, ha affermato convinta Helena al GF. I video stanno facendo il giro del web, che ora è diviso. Infatti, mentre molti telespettatori applaudono, convinto che i due sudamericani possano formare una coppia ‘vera’ all’interno della Casa più spiata d’Italia, qualcun altro storce il naso. C’è chi, in effetti, fa notare che questa passione sta scoppiando in un momento cruciale del percorso nel reality show.

Questo perché la Casa e il pubblico è diviso per via della relazione nata tra Shaila e Lorenzo. I due gieffini sono molto criticati da vari telespettatori, per il modo in cui si sono avvicinati, dopo l’esperienza vissuta al Gran Hermano in Spagna. Al loro ritorno in Italia, l’ex Velina e Spolverato hanno sconvolto i loro coinquilini mostrandosi ormai come una coppia. Javier è rimasto molto male di fronte a questa svolta, in quanto fino a qualche giorno prima Shaila professava interesse nei suoi confronti.

Anche Helena ha mostrato la sua delusione di fronte alle telecamere. Sulla Prestes e Lorenzo sono spuntate fuori delle segnalazioni, che vedono lei furiosa per come si è capovolta la situazione. I due concorrenti sudamericani, sedotti e poi abbandonati, ora avrebbero trovato conforto l’una nell’altra. Ma vari telespettatori, sui social network, palesano i loro dubbi al riguardo. C’è chi accusa entrambi di voler sfruttare l’altro per creare dinamiche, visto che ormai Shaila e Lorenzo sono una coppia. Inoltre, c’è chi crede che Prestes e Martinez siano ancora rispettivamente interessati a Spolverato e alla ballerina.

Ma sarà davvero così oppure Helena e Javier hanno davvero scoperto di avere qualcosa in comune che potrebbe portarli a vivere una bella storia d’amore? I fan dei due concorrenti ci sperano, tanto che proprio loro avevano palesato il desiderio sui social network di vederli insieme dopo quanto accaduto con Lorenzo e Shaila. Non resta ora che attendere per capire se davvero scatterà qualcosa di importante tra Javier ed Helena.