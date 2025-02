GF, guai in vista per Iago Garcia: arriva il richiamo in confessionale

Nelle ultime ore, Iago Garcia sarebbe stato chiamato in confessionale per ricevere una bella strigliata e anche un prezioso consiglio. Questa è la notizia che sta letteralmente rimbalzando sui social e che è stata divulgata poco fa da Deianira Marzano. A quanto pare, il gieffino sarebbe nei guai per le parole dette qualche giorno fa a Shaila Gatta e per il discorso fatto sulla questione del bollitore e di Helena Prestes. Per evitare di essere messo al bando dal televoto quindi, a Garcia sarebbe stato consigliato di fare qualcosa in proposito e cercare di sistemare la situazione.

Richiamo per Iago Garcia

La notizia, divulgata poco fa da Deianira Marzano tramite il suo profilo Instagram, sta letteralmente facendo il giro dei social. Secondo quanto affermato da un follower dell’esperta di gossip, che ha seguito con attenzione la diretta sul canale 55, nelle ultime ore l’attore, dopo aver raggiunto il confessionale, avrebbe subito un duro richiamo da parte della produzione del Grande Fratello.

Il motivo? Il gieffino potrebbe aver superato decisamente il limite ultimamente nei confronti di alcuni gieffini. L’atteggiamento tenuto da Garcia negli ultimi giorni all’interno della Casa non sarebbe quindi piaciuto particolarmente agli autori del reality show, che, per evitare ulteriori problemi, l’hanno richiamato all’ordine.

La discussione con Shaila e il discorso su Helena

Pochi giorni fa, precisamente martedì 28 gennaio, Iago Garcia e Shaila Gatta sono stati protagonisti di uno scontro verbale, che ha finito per far scoppiare l’ex velina di Striscia la Notizia in lacrime. La Gatta era infatti finita nel mirino dell’attore per i suoi modi di esprimersi e relazionarsi con gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia.

“Ti esprimi in modo volgare, quindi accetta chi ti dice che manchi di educazione“, aveva dichiarato Iago, visibilmente arrabbiato. Un’affermazione che non è stata gradita particolarmente dalla stessa Shaila che, a sua volta, aveva deciso di controbattere e far notare a Garcia di essere stato troppo duro con lei. Nonostante ciò, il gieffino aveva continuato, aggiungendo: “Prima accettavi di più le critiche, ascoltavi e riflettevi, invece adesso ti stai difendendo e basta. Stai alzando un muro“.

In quell’occasione, il pubblico si era letteralmente diviso a metà: c’era chi aveva preso le parti di Garcia, ma anche chi gli si era scagliato contro. “Per me è stato troppo pesante“, “Ha rotto, si trovasse un hobby”, “Perché non dice queste cose anche di Helena?”, “Definisce Shaila maleducata e in quella casa c’è una che lancia i bollitori“, sono solamente alcuni dei commenti negativi verso il gieffino lasciati dagli utenti di X.

Senza contare poi la lunghissima discussione andata in onda il giorno seguente, quando Garcia aveva parlato di Helena e dell’atteggiamento che alcuni gieffini tengono nei suoi confronti. Un discorso che era inevitabilmente stato rivolto a Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e pochi altri, ma che aveva anche sollevato un vero e proprio polverone sui social.

Lorenzo lo vuole fuori dal gioco

Di conseguenza, ad aggravare la situazione ci sarebbe anche il fatto che, nelle ultime ore, anche Lorenzo Spolverato si è dimostrato deciso nel voler “cacciare” Garcia dal Grande Fratello. Il gieffino infatti, che fino a pochi giorni fa aveva l’obiettivo di mandare via Helena Prestes, ora pare aver cambiato idea.

“Bisogna puntare uno di loro tre. Uno tra Iago, Stefania o Amanda, per forza. Le due ora non sono in nomination, ma io parlo per le prossime”, aveva affermato Spolverato. “Adesso il nostro obiettivo comune è Iago fuori. Però lui è più forte, ci sono persone più deboli, capiscimi… nell’angolo” ha poi aggiunto il gieffino.

Dalla sua parte ci sarebbe anche la Gatta, che ha così replicato alle parole del compagno: “Sì io voglio Iago fuori adesso, perché non lo sopporto proprio. Non lo riesco nemmeno a guardare e mi sta proprio sul ca**o. […] Mi sembra un uomo al potere, totalitario. Che brutta persona, non mi piace proprio”.

Iago rischia l’eliminazione?

Al momento Iago Garcia si trova in nomination ed ecco perché, con tutta probabilità, gli è stato caldamente consigliato di mettere a posto le cose con Shaila e Lorenzo prima della puntata di lunedì 3 febbraio. In effetti, la Gatta e il compagno sono, senza dubbi, tra i concorrenti più forti di questa edizione del reality show e avere avuto uno scontro con loro proprio nella settimana in cui si trova in nomination potrebbe costare molto caro a Garcia dal punto di vista del televoto, ovvero la permanenza nella Casa.

Ora sarà interessante stare a vedere cosa deciderà di fare il gieffino: se preferirà cercare di mantenere il suo posto nel reality show, dal quale potrebbe essere eliminato per la seconda volta, o se sceglierà di tenere fede alle sue parole e rischiare così di dover fare le valigie una volta per tutte.

Nel frattempo, sembra che proprio poco fa Garcia abbia deciso di fare il primo passo con Spolverato e di intraprendere una discussione con lui. Un momento di condivisione nel quale i due gieffini hanno avuto la possibilità di confrontarsi. Che sia arrivata la pace? Lo si scoprirà nelle prossime ore.