GF, caos nella Casa: Lorenzo ancora nella bufera, Shaila in lacrime

Ormai non passa giorno senza che si parli di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Nelle ultime ore infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia ha avuto nuovamente un momento di sconforto circa il suo rapporto con Spolverato e si è quindi sfogata con una delle coinquiline, ovvero Chiara Cainelli.

Nello stesso momento però, Lorenzo si rendeva protagonista di un gesto a dir poco discutibile. La scena, diventata virale in pochissimo tempo, è stata commentata duramente dagli utenti del web e dai telespettatori di Canale 5, ormai stanchi della situazione creatasi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ancora una volta quindi, gli utenti dei social hanno chiesto a chi di dovere di prendere provvedimenti nei confronti del gieffino. Una richiesta che però fino a ora non è stata ascoltata.

Lorenzo simula il saluto nazista: pioggia di critiche dal web

Ebbene sì, ci risiamo. Lorenzo Spolverato si è nuovamente reso protagonista di un gesto a dir poco controverso. Il tutto è accaduto mentre il gieffino si trovava in piscina nella più completa solitudine, forse a riflettere. A giudicare dalle immagini circolate in rete, nel momento in cui Spolverato ha visto passare Iago Garcia, verso il quale sembra aver sviluppato una sorta di antipatia ultimamente, ha ben pensato di salutarlo e augurargli la buonanotte simulando il saluto nazista.

Ad aggravare la situazione poi è stato il fatto che, nel mimare il gesto, Spolverato abbia anche pronunciato qualche frase del tutto incomprensibile ma che a molti è parso voler imitare il linguaggio tedesco. Insomma, quella che si direbbe essere la classica ciliegina sulla torta.

In ogni caso, sembra che poco dopo Spolverato si sia reso conto della gravità del suo gesto e abbia cercato di rimediare. Troppo tardi però: il web non dimentica, ma soprattutto non perdona. Ecco quindi che, in men che non si dica, il gieffino è tornato a essere al centro delle critiche di mezza Italia.

“Gli è scappato il saluto nazista che ha prontamente trasformato in questa scenetta patetica“, “Sta salutando Iago o gli sta dicendo che è un nazista?”, “Questa reazione è da espulsione“, sono solamente alcuni dei commenti lasciati dagli utenti per descrivere la loro disapprovazione di fronte a quelle immagini.

Questa volta, stando a quanto affermato da molti telespettatori, Lorenzo Spolverato ha decisamente superato il limite. Chissà se a questo punto, nel corso della prossima diretta, Alfonso Signorini deciderà di mettere fine una volta per tutte a questa situazione, prendendo provvedimenti nei confronti del concorrente.

Shaila in lacrime per Lorenzo

Nel corso della notte appena passata, mentre Spolverato commetteva l’ennesimo scivolone da quando è entrato nella Casa più spiata d’Italia, c’era qualcuno che stava soffrendo per lui. Si tratta naturalmente della sua compagna, Shaila Gatta. La storia d’amore tra i due, come in molti sapranno, non è stata certo semplice, ma costellata di alti e bassi, nonché numerosi scontri e litigate furiose.

Nelle ultime ore, la Gatta ha vissuto l’ennesimo momento di sconforto e ha cercato di trovare sostegno in una delle sue coinquiline, Chiara Cainelli. Il fulcro del discorso è stato il rapporto con Spolverato e tutte le difficoltà che i due hanno incontrato in questi mesi.

L’ex velina di Striscia ha infatti rivelato alla Cainelli di aver notato un cambiamento in Spolverato, e non in positivo. Secondo la Gatta, da quando sono tornati nella Casa alcuni dei concorrenti precedentemente eliminati dal televoto, come Helena Prestes e Iago Garcia, il suo fidanzato è diventato un altro. Una situazione che ha gettato l’ex velina nello sconforto più totale, dal momento che non riesce più a capire chi ha davvero accanto e se lei sia davvero importante per lui.

“Sono sulle montagne russe con Lorenzo. E’ troppo stressante questa cosa, un umore molto altalenante. Io lavoro per due. E’ difficile per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà di stare con lui, ma è difficile perché non hai spazio. Gli frulla sempre il cervello per qualcosa che non sono io. Da quando sono rientrati gli ex concorrenti è in loop, è un’altra persona“, ha affermato Shaila.

A quel punto, la Cainelli ha cercato di tirare un po’ su di morale la coinquilina, affermando: “È una persona che dimostra che ha delle insicurezze, lui vuole dimostrarle così. Diglielo, digli: ‘guarda io mi sento così, e voglio essere forte non voglio sentirmi così, non ci sei solo tu. In questo gioco, in questa casa ci sono anche io, c’è anche il mio turno’“.

La Gatta però non si è mostrata molto sicura di ciò e, quasi rassegnata, ha concluso il discorso dicendo: “lo sono pronta a imparare. Dall’altro lato non ho un aiuto in questo. Devo fare io per me e per lui. Se me lo sono imposta da sola? Forse sì”.