GF, Carlo Motta, ex storico di Helena addolcito: cosa non torna

Al Grande Fratello non tornano solo i fantasmi del passato, tornano anche gli ex. Ed è proprio quello che è successo a Helena Prestes: il suo ex fidanzato, Carlo Motta, ha scelto di rompere il silenzio dopo la cascata di critiche piovute sulla modella brasiliana. La puntata di giovedì 30 gennaio è stata piuttosto significativa in merito alla posizione di Prestes, nuovamente isolata da quello che lo stesso Alfonso Signorini ha definito “branco”. Tuttavia, nulla è bastato a fermare l’esplosione di Spolverato e di Shaila, che hanno continuato a parlare della concorrente mostrando atteggiamenti poco piacevoli. Ad ogni modo, cosa c’entra l’ex di Helena con Helena, ora? Le sue parole sono rimbalzate ovunque, offrendo un minimo di chiarezza in più…forse.

Parla l’ex di Helena: cosa ha detto Carlo Motta sulla modella

È stato chiamato più volte a rilasciare interviste sull’ex fidanzata, ma finora ha sempre lasciato perdere. Dopo la puntata di ieri, però, Motta ha scelto di dire la sua una volta per tutte, provando a placare gli infiniti messaggi e le infinite domande sulla situazione della gieffina. È indubbio che l’uomo abbia ricevuto migliaia di spiegazioni e richieste di delucidazioni su Helena, ma è anche vero che la libertà di parlare viene prima di tutto il resto.

Finalmente adesso sappiamo che cosa pensa Motta di Helena ed è lui ad averlo scritto sui suoi social. Certo, un pensiero del tutto opposto a quello espresso all’inizio del reality, quando aveva definito la ex “morbosa“, ammettendo di avere scelto lui di porre fine alla relazione e descrivendo il suo atteggiamento “infantile“. Quel tempo sembra davvero lontano e Carlo oggi ha un’opinione del tutto diversa della donna con cui ha avuto una storia d’amore.

Helena è una persona altruista, probabilmente anche troppo, sensibile e buona, si è sempre privata delle cose per aiutare gli altri, pur non navigando nell’oro e avendo origini a dir poco umili […]

Un incipit che risuona strano considerando il pensiero antecedente, ma che però parrebbe corrispondere alla realtà dei suoi pensieri. Motta continua e dice di “essere contento che abbia fatto parte della mia vita, ed è una delle persone alle quali voglio più bene al mondo“.

La chiosa del messaggio di Carlo è ancora più forte: “Lei è una forza della natura, e lo sta dimostrando anche in questo programma, emergendo e distinguendosi dagli altri“.

Nel frattempo Helena si gode la Casa e, seppure in modo fittizio, sembra essere tornato, a piccolissime dosi, il sereno. Ora non resta che il confronto tra i due: avverrà o non avverrà?