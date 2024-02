GF, Greta e Sergio: scatta il bacio, ma un dettaglio fa discutere

Cosa sta succedendo tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi al Grande Fratello? Ci sono molti telespettatori che fanno il tifo per loro, convinti che potrebbe nascere una bella storia d’amore. Tanti altri, però, sperano che Sergio presti attenzione ad alcuni atteggiamenti dell’ex tentatrice di Temptation Island. Lui, ignaro di quanto accaduto nei giorni scorsi, le ha rubato un bacio, che potrebbe segnare l’inizio di un rapporto speciale.

Facendo il punto della situazione, Greta sta passando molto tempo con il team di Beatrice Luzzi e, in particolare, con Sergio e Vittorio Menozzi. Molti fan dell’attrice, però, credono che la Rossetti sia un po’ ipocrita, visto che nel corso delle recenti puntate si è schierata spesso contro di loro, anche durante le nomination. Ed è proprio il fatto che abbia nominato Sergio che il pubblico non le perdona.

Questo anche perché pare che D’Ottavi sia ancora ignaro di questa mossa inaspettata di Greta. Infatti, nessuno si aspettava che la Rossetti in confessionale avrebbe nominato proprio Sergio tra i tanti gieffini presenti nella Casa di Cinecittà. Dopo i video legati agli accordi presi nella notte tra alcuni concorrenti del GF sulle nomination il pubblico crede che Greta abbia nominato Sergio per portare avanti il piano dei suoi amici.

Ed ecco che nella serata di ieri, mentre Greta stava fumando in veranda, Sergio si è avvicinato e le ha dato velocemente un bacio a stampo, a tradimento. Il pubblico, anche quello che tifa per questa coppia, è rimasto senza parole. La stessa Rossetti è rimasta spiazzata dal gesto: “Ma sei impazzito? Tu sei matto”.

Le polemiche, come già rivelato, non sono tardate ad arrivare visto che la Rossetti ha di recente contribuito a mandare al televoto proprio Sergio, con cui già aveva un rapporto molto stretto. Non si sa se D’Ottavi sia al corrente di questo. I suoi fan sono convinti del contrario e quindi il gieffino, se mai dovesse uscire fuori la verità, potrebbe non reagire bene.

Quando Sergio ha cercato di capire chi l’avesse nominato, Greta se n’è rimasta in silenzio a osservare, forse consapevole che lui si sarebbe allontanato. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà. Molti fan della Rossetti sono certi che Sergio capirebbe e non se la prenderebbe per una nomination.

Mentre tanti telespettatori fanno il tifo per la nascita di una love story tra i due, Sergio continua a conquistare il pubblico. Per lui, dopo solo 5 settimane di permanenza nella Casa di Cinecittà, ieri è arrivato il primo aereo dei fan. Lo chef, che in puntata non appare come uno dei protagonisti, è attualmente uno dei concorrenti più apprezzati dai telespettatori.