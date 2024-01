Grande Fratello 32° puntata: nominati, televoto, voltafaccia di Greta

La 32esima puntata del Grande Fratello inizia con Alfonso Signorini che annuncia i colpi di scena della serata, tra scontri e confronti. Si parte con lo scoppiettante confronto in diretta tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Il pubblico si divide in due, ma la maggior parte dei telespettatori ritiene che di regina ce ne sia solo una in questa edizione. Anche Giampiero Mughini dallo studio di Canale 5 palesa questo pensiero, ricevendo l’applauso. Ma lo scontro fa arrivare una conferma: per avere un confronto non è necessario sbraitare.

Ed è quello che fa Perla Vatiero, confermando che lottare contro Beatrice Luzzi non è poi così semplice! La serata va avanti con l’ingresso di Mirko Brunetti nella Casa di Cinecittà per avere un confronto con Massimiliano Varrese e Federico. Non solo, l’ex gieffino si confronta anche con Greta Rossetti, mentre Perla Vatiero ascolta dal confessionale. Dopo di che, anche quest’ultima si reca a salutare Mirko.

La nuova puntata del GF va avanti con Giuseppe Garibaldi e il suo commovente discorso sulla sua forte amicizia con Anita Olivieri. Si può dire tutto a entrambi, ma non che siano amici leali e uniti da un amore fraterno. Tra loro è nata una grande amicizia e stasera non riescono a trattenere la commozione. “Penso che sia un bene che va oltre tutto”, afferma Anita, la quale immagina di avere questo rapporto con lui anche fuori dalla Casa di Cinecittà. “L’amore ha tante forme e per me questo è amore”, continua la gieffina.

Grande Fratello: Garibaldi e Maddaloni regalano emozioni con le loro famiglie

Giuseppe è stato invitato da Signorini in studio, ma prima è stato realizzato un piccolo show da Rosanna Fratello che canta Se T’amo T’amo, brano scritto da Cristiano Malgioglio. Il cantante ha inviato alla collega un video messaggio, che è andato in onda durante questo blocco. Subito dopo, è arrivato il commovente momento dedicato a Marco Maddaloni che ha ripercorso la sua vita tra gioie, vittorie e anche sconfitte. Lo sportivo ha avuto la possibilità di riabbracciare suo padre Gianni. Quest’ultimo ha portato in prima serata una storia di una certa profondità, che riguarda il suo impegno ad aiutare la gente che vive a Scampìa.

È noto, infatti, ciò che fa la famiglia Maddaloni per il quartiere di Napoli. A questo punto, è arrivato il momento per Garibaldi di entrare in studio per la sua sorpresa. Per il suo compleanno, Giuseppe ha rivisto sua mamma Pasqualina e suo fratello Nicola. C’è stato spazio anche per la tarantella, che Giuseppe ha ballato con Rebecca Staffelli in studio.

Dopo di che, Signorini ha deciso di parlare con Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Il conduttore, però, ha dovuto chiedere alla gieffina se si sente libera oppure no fuori dalla Casa. Monia ha assicurato che è una persona che conosce da anni, che ha frequentato per qualche mese. Non hanno mai avuto una relazione vera e propria, ma attraverso alcune sue rivelazioni, riassunte con una clip, è stato possibile capire che a questa persona Monia potrebbe aver lasciato una porta aperta.

Grande Fratello: il meno votato, le nomination e il voto di Greta che spiazza

Solo a fine serata, Alfonso Signorini ha chiuso il televoto che ha visto in sfida Beatrice, Sergio e Federico. Una scelta, questa, poco apprezzata dal pubblico. Il meno votato, che è finito direttamente al televoto a eliminazione dove già era presente Stefano, è stato: Federico con il 25% (Beatrice 39%, Sergio 36%). Un chiaro risultato che ha confermato la forza di Beatrice Luzzi, che ha trasportato con sé Sergio. Infatti, i suoi fan hanno dato molti voti al gieffino, sin dall’inizio al suo fianco.

Prima di annunciare il risultato del televoto, Alfonso ha riunito in studio la famiglia Staffelli, anche con la presenza del fidanzato di Rebecca, Alessandro Basile. Nell’ultima fase della puntata, come accade di solito, sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto con Stefano e Federico: Sergio, Perla, Fiordaliso e Monia. A colpire è stata la nomination di Greta, che inaspettatamente ha nominato Sergio, con cui trascorre molto tempo nella Casa.

Il gruppo di Beatrice ha accolto a braccia aperte la Rossetti, che stasera ha palesato il suo voltafaccia sostenendo Perla e il resto degli altri gieffini. Addirittura ha nominato Sergio, una persona con cui ha instaurato un rapporto all’interno della Casa di Cinecittà e i suoi stessi fan restano senza parole. “Non mi è piaciuta”, ha detto Beatrice a Vittorio, nel corso della puntata, ancora prima delle nomination. Luzzi ha, dunque, compreso che, per compiacere Perla, Greta le ha voltato le spalle in modo improvviso.