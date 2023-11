GF, Garibaldi: spunta la presunta fidanzata, che svela fatti inediti

Giuseppe Garibaldi è in realtà fidanzato? Spunta la sua presunta fidanzata che, dopo aver seguito le ultime vicende legate al gieffino calabrese al Grande Fratello 2023, si dichiara furiosa. Non viene svelato il nome di questa ragazza, che ha deciso di contattare Deianira Marzano e Amedeo Venza per raccontare una storia inedita del concorrente, che è entrato nella Casa di Cinecittà dichiarandosi single. Infatti, Giuseppe si è spesso esposto sull’interesse provato nei confronti di Samira Lui. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la storia creata con Beatrice Luzzi.

Questa presunta fidanzata rivela a Deianira di aver finalmente trovato il coraggio di scriverle, dopo aver scambiato due chiacchiere con Venza. A questo punto, spiega all’esperta di gossip di essere “la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi fino a pochi minuti di entrare al GF e spegnere il cellulare ha sentito, giurando amore!”. Questa ragazza parla di una relazione importante che avrebbe con il gieffino calabrese. Insieme si sarebbero scambiati delle promesse e avrebbero pensato a dei progetti.

La ragazza assicura che Garibaldi prima di entrare al Grande Fratello 2023 le aveva anticipato che si sarebbe dichiarato single. Nonostante questo, non immaginava “che potesse creare una storia con una donna solo per hype”. Ebbene, come tanti telespettatori, crede che la relazione nata con Beatrice Luzzi sia forzata. Questo perché “se fosse stata una vera storia non sarebbe esistito il nostro amore”.

E mentre Garibaldi si trova al televoto, ecco che questa sua presunta fidanzata svela dei fatti inediti. Ovviamente, va precisato che tale indiscrezione dovrebbe essere presa con le pinze. Infatti, per il momento, si tratta di una segnalazione e solo col passare del tempo si potrà avere la verità sulla questione.

“Purtroppo già avevo dei dubbi su di lui quando mi aveva raccontato in passato di aver avuto una relazione con una donna dello spettacolo più grande e quindi questo mi lascia pensare che lo fa davvero perché vuole entrare in quel mondo. Non ho intenzione di avere un confronto perché ora come ora non voglio vederlo, era solo perché è giusto che la gente sappi, scusa ma sono arrabbiata!”

Queste le parole con cui la presunta fidanzata di Garibaldi si dice furiosa per ciò che sta accadendo dentro la Casa più spiata d’Italia. La ragazza appare davvero delusa dal comportamento del gieffino calabrese, che di recente ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di Beatrice durante un loro riavvicinamento.

Questa storia non convince affatto la ragazza, che pare sia davvero molto legata a Giuseppe. Eppure il bidello non ha mai menzionato alcuna love story che avrebbe fuori dalla Casa. La ragazza è convinta, a questo punto, che non ne abbia parlato per essere libero di crearsi delle storie all’interno del gioco.

Bisognerà capire se gli autori del reality show di Canale 5 prenderanno in considerazione questa segnalazione e se Garibaldi avrà la possibilità di replicare. Per il momento, lei non vuole alcun confronto sotto le telecamere con Giuseppe. Ma non si può escludere che in futuro questa ragazza non regali un colpo di scena affrontando faccia a faccia il gieffino. Ciò che ora fa incuriosire è sicuramente il fatto che Giuseppe avrebbe avuto una relazione con una donna dello spettacolo in passato, più grande di lui.