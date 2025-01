GF, freddezza palese tra Giulia Salemi e Stefania Orlando: il motivo

La puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 16 gennaio è stata un vero mix di emozioni (e critiche). Sul web qualcuno ha definito il reality un “vero e proprio circo”, con tanto di teatrini in diretta, occhiolini strategici e blocchi tappabuchi per seminare un po’ di intrattenimento. C’è una cosa, però, che forse è sfuggita alla maggior parte del pubblico. Ricordate il sipario di congratulazioni per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? I due sono appena diventati genitori e Alfonso Signorini si è collegato in diretta con loro collegando a sua volta tutta la Casa. Ecco, in quell’esatto momento, fatto di emozioni e applausi per i due ex gieffini, c’è stato il breve ma significativo “saluto” tra i neo genitori e Stefania Orlando, interpellata per altro dal conduttore. Eppure, dentro quel saluto quasi forzato, si nasconde un’evidente freddezza.

Giulia Salemi e Stefania Orlando: c’è ancora rancore dalla vecchia edizione del GF?

Qualcuno forse non l’ha notato, ma per chi ha seguito attentamente la scena, seppure breve, era impossibile non soffermarsi sulla reazione di Giulia. L’influencer, infatti, quando Signorini ha chiamato Stefania a commentare la nascita del piccolo Kian, ha subito cambiato espressione, lasciando trasparire una certa freddezza, evidenziata ancora di più nel momento dei saluti in diretta. “Io ho visto nascere la storia in diretta”, ha commentato Orlando rivolgendosi ai due giovani genitori, ma forse non ha fatto caso alla reazione di Giulia, che quasi sembrava “forzata” nel doverle rispondere. “Ciao Stefania“, ha pronunciato con un mezzo sorriso, ma l’impressione avuta da casa è che tra le due, evidentemente, qualcosa in sospeso c’è ancora.

Sono passati quattro anni dalla loro edizione del Grande Fratello ma, come scrive un utente su X, “Noi di secondo nome facciamo rancore“. Pare dunque che Giulia Salemi non abbia proprio mandato giù alcuni atteggiamenti di Stefania ai tempi del reality (era il 2021), come quando, durante una puntata, vide dei video della donna che ironizzava su di lei e, come se non bastasse, fu proprio nominata da quella che pensava essere una certezza là dentro. Insomma, qualcosa tra le due donne, dapprima inseparabili, si era rotto, e il collegamento di ieri sera, almeno in parte, ce lo ha dimostrato. Certamente le loro vite si saranno divise e ognuna sarà andata per la sua strada, ma ha fatto strano percepire questo contrasto di emozioni: Stefania orgogliosa dell’accaduto si congratula, Giulia e Pier ringraziano sinceramente, ma l’influencer lascia trasparire un filo di forzatura.

Essere traditi da un’amica fa male: Stefania vs Eva è come Stefania vs Giulia?

Quanto accaduto ieri sera durante la catena di salvataggio ha destabilizzato le emozioni (e le certezze) di Stefania, che si è sentita tradita da Eva Grimaldi. Avere salvato Alfonso e non lei è stato un vero colpo basso, ma questo, e la coincidenza temporale è assurda, è esattamente quanto, ai tempi del GF VIP 5, successe proprio tra l’attuale concorrente e Giulia Salemi.

STEFANIA ORLANDO È BRUTTO ESSERE TRADITA DA UN’AMICA VERO? pic.twitter.com/2wmR9J70xL — Laura Basini (@Basini__laura) January 17, 2025

I commenti su X dimostrano che questa freddezza è stata palese e che l’atteggiamento di Eva Grimaldi (anche se le due poi hanno fatto pace), è un po’ lo stesso che Stefania ha avuto ai tempi con Giulia: “Ma infatti non so se avete notato la freddezza di Giulia e Pier quando hanno ‘dovuto’ salutare Stefania…“, ha scritto un utente sul social dei tweet. “Brava Giulia chi la fa l’aspetti. Stefania ha tradito Giulia e adesso Eva ha tradito Stefania: come ti senti? Noi non dimentichiamo”: insomma, di rancore ce n’è per tutti e il momento non è di certo passato inosservato.