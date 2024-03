GF: Federico crea il panico, Signorini demolisce Falsone (appalusi)

Federico Massaro al Grande Fratello in questi ultimi giorni sta regalando nuove dinamiche e colpi di scena. Il gieffino ha discusso animatamente con Rosy Chin e Perla Vatiero, oltre che con Alessio Falsone. Federico ha davvero svelato un lato inedito di sé nel tempo, piano piano. Ci sono state giornate in cui è stato più o meno nell’ombra e altre in cui ha dato vita a questi accesi scontri nella Casa di Cinecittà. Massaro sbotta improvvisamente, conquistando il pubblico con questi suoi particolari modi di fare.

Alza il tono della voce e affronta i suoi coinquilini, affermando cose che in realtà trovano l’approvazione del pubblico. Massaro riesce a scombussolare la serenità della Casa più spiata d’Italia. Rosy Chin fa notare che spesso ha timore quando lo guarda negli occhi, mentre Perla parla di aggressività. Stasera Federico ammette di aver sbagliato, in quanto ha sbottato con toni troppo accesi. Alfonso Signorini vuole sapere, però, l’opinione di Beatrice Luzzi.

“Io ho avuto con lui solo un problema: è sempre il primo della fila a correre per prendere i gioielli Brosway. Però non si può dire che non fa in Casa, anzi rispetto agli altri uomini fa anche di più”

Beatrice, dunque, così non esprime un’opinione così negativa. Anzi, fa notare che nella Casa aiuta parecchio. Nei giorni scorsi, Suite Federico è stuzzicato e provocato dai suoi coinquilini. Subito dopo il gieffino ha ammesso di avere un minimo di interesse e di non nutrire indifferenza nei confronti di Perla Vatiero. Massaro conferma stasera di voler creare un bel rapporto con lei.

Grande Fratello semifinale: Alfonso Signorini contro Alessio Falsone

Arriva finalmente da parte di Alfonso Signorini una bella strigliata per Alessio Falsone. Riprendendo le chiacchierate fatte fagli altri uomini della Casa nella Suite, il conduttore si accerta di aver chiuso già il televoto prima di fare il suo rimprovero. Questo perché Alessio si trova in sfida con Federico e Simona Tagli. Dopo di che, si lascia andare, scagliandosi contro Falsone e ricevendo un grande applauso dal pubblico presente in studio e dai telespettatori. Il rimprovero riguarda quanto detto da Alessio su Perla.

“Sentire Alessio definire la nostra Perla come un bel animale. E no scusa Alessio! Non è bello. Alessio puoi anche trovare dei sinonimi diversi. Avevi un tono come se vi trovavate dal macellaio. Sono quelle chiacchiere da caserme che quando si è in televisione si possono evitare. Ci sono tante espressioni. Io quando voglio dire che una donna è bella non dico che è un animale. Per me hai detto una str****ata! Tanto il televoto è chiuso, ce lo possiamo permettere”

Falsone cerca di giustificarsi, spiegando di averla chiamata animale in senso positivo, per farle un complimento. Difficile, però, pensare di complimentarsi con una donna definendola animale, in quel modo poi. Alessio assicura che invece è così, come per dire che Perla è come una pantera. Più volte il pubblico ha chiesto la squalifica di Falsone, soprattutto dopo il comportamento che tenuto con Federico. Ma non è arrivato alcun provvedimento per lui, se non qualche richiamo.