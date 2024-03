GF, Alessio esagera con Perla: interviene la mamma di Mirko

Questa sera, giovedì 21 marzo, su Canale 5 andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Nonostante manchino pochissimi giorni alla fine di quest’edizione del reality, i concorrenti continuano a far discutere. Al centro delle polemiche è finito, ancora una volta, Alessio Falsone. Nonostante Falsone sia stato uno degli ultimi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. in poco più di un mese è riuscito a rendersi protagonista di molte dinamiche. Inizialmente, si era creato un triangolo tra il ragazzo, Anita Olivieri e Perla Vatiero.

Nonostante la discussa storia con Mirko Brunetti, la Vatiero aveva iniziato a provare un interesse particolare per Alessio. Tuttavia, quest’ultimo ha poi iniziato una frequentazione con Anita, con la quale sembrerebbe voler fare sul serio. Difatti, da quando la gieffina è stata eliminata dal programma, entrambi hanno esternato più volte la mancanza verso l’altro. Tuttavia, ieri sera, 20 marzo, Falsone è tornato a parlare di Perla. Durante una conversazione con Federico Massaro e Sergio D’Ottavi, si è lasciato andare a discorsi decisamente fuori luogo, che hanno scatenato una bufera social.

Nel corso della serata, tutti gli uomini della Casa sono stati mandati in suite per una sorpresa. Al che, sono iniziati dei veri e proprio “discorsi da bar” ineleganti sulle donne del GF, tra cui Perla. I ragazzi hanno fatto capire a Federico che secondo loro lui ha un debole per la Vatiero, con cui si è scontrato più volte. Al che, il modello ha negato, spiegando che, nel caso, non ci proverebbe comunque con lei sapendo dell’amore che prova ancora per Mirko. Ma, Alessio ha continuato a spingere Massaro su Perla, mettendosi a commentare il suo aspetto fisico.

Il concorrente del Grande Fratello ha inizialmente descritto la ragazza come un “missile“, per poi aggiungere che recentemente ha preso qualche chilo, a differenza di come appariva a “Temptation Island”, dove era un “animale“. Un modo veramente poco lusinghiero per descrivere una donna, che ha fatto infervorare il web. Ma, non è finita qui. Infine, parlando con Sergio, ha dichiarato che, se nella Casa ci fossero stati cinque partecipanti del loro calibro, avrebbero certamente avuto la possibilità di baciarla.

-Alessio “guarda che missile oh guardala”

-Fede “è bellina”

Ale “è bellina? È un missile oh e ha pure messo 3/4 kili mo eh… appena esce Perla… hai visto com’era a TI? Era un animale eh(BONA)”

-Fede “detto anch’io, faceva paura” NON CAPITE I DISCORSI

#perletti #grandefratello pic.twitter.com/w1wWmBf6vb — Le perle di Perla (@vatierocomanda) March 20, 2024

A S C O L T A T E CARI STRONZI PERLA NN È UN OGGETTO.

E VOI AVETE IL CORAGGIO DI SALVARE PURE STO LERCIO.#PERLETTIpic.twitter.com/4WqANNh3qw — Lily ✨ 68% (@Lily282530) March 20, 2024

Le parole di Alessio non hanno causato l’ira solo degli utenti social, ma anche della mamma di Mirko Brunetti. La donna è intervenuta sul suo profilo Instagram, indignata per come gli uomini della Casa non smettano di ridurre le donne a semplici oggetti. Ecco le parole di Marcella in difesa della nuora: