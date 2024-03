GF, Perla entra in crisi e si fa sgamare: l’addio a Mirko è vicino

Perla in crisi nera al Grande Fratello. Per mesi, la Vatiero non ha mai nascosto di provare ancora sentimenti per l’ex fidanzato Mirko Brunetti, sperando sempre in una riconciliazione. A causa dell’uscita del ragazzo, la situazione è rimasta in bilico per diverso tempo, fino a quando Brunetti non è tornato in Casa per San Valentino. Dopo aver passato nuovamente dei giorni insieme, Mirko ha finalmente realizzato di essere ancora innamorato di Perla e di voler provare a ricostruire la loro relazione. Insomma, la telenovela dei ‘Perletti‘ sembrava essere arrivata al lieto fine. Peccato che, nell’ultimo periodo, la gieffina è entrata in uno stato di grande confusione.

Il motivo? Perla pare aver iniziato a provare un interesse particolare per il nuovo concorrente, Alessio Falsone. Recentemente, ha confessato a Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi di essere indecisa, utilizzando una metafora sul “voler cambiare paio di scarpe”, lasciando quelle vecchie per quelle nuove. Inizialmente, si pensava che l’ex protagonista di Temptation Island si stesse riferendo ad Anita, la quale, allo stesso modo, è coinvolta in un triangolo con Alessio e il fidanzato Edoardo. Ma, proprio ieri notte, Perla si è fatta sgamare sul reale significato del suo discorso.

Nel corso della serata, mentre si trovava con Greta e Letizia, la Vatiero ha ripreso la metafora delle scarpe, spiegando come in realtà si stesse riferendo a Greta e Sergio. Tuttavia, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che, mentre parlava, la giovane ha fatto più volte l’occhiolino alle ragazze, chiedendole quindi di assecondare la sua versione. Ma, non è finita qui. Ad un certo punto della nottata, Perla si è rifugiata in piscina, dove si è nascosta sotto le coperte ed ha iniziato a piangere.

Non so se ridere di più per LA “METAFOLA” cit O per l’occhiolino (Le scarpe rappresentavano lei Mirko e Alessio) ma lei che fa la sveglia

E tenta di prender per il culo😏 noi pubblico e il #gf ehhhhh vabbè 💁🏻‍♂️#GrandeFratello pic.twitter.com/O8f3KRqvRt — ꪻ͟༱͟ꪖ͟ຮ͟հ͟꧖͟ຖ͟☽͟꧖͟ຖ͟ꪻ͟ 𒁍 (@Sergio24101) March 2, 2024

La gieffina è stata raggiunta da Letizia, la quale l’ha incoraggiata a fare ordine tra i suoi pensieri e scegliere cosa la faccia stare realmente bene. D’altro canto, Perla ha spiegato di essere stufa di giustificarsi e di voler solamente essere serena. Insomma, sembra ormai ovvio che lo sfogo della Vatiero derivi dal rapporto creato con Alessio e, di conseguenza, dalla storia lasciata in sospeso con Mirko. Quale sarà la sua decisione finale? Non resta che attendere per scoprirlo.