GF, ex di Shaila Gatta entra nella casa? Social scatenati (rumor)

Il Grande Fratello 2024 continua e continuano le sorprese, anche quelle più inaspettate come la possibile entrata dell’ex fidanzato di Shaila Gatta. Gli ultimi rumor vedono infatti l’entrata di Alessandro Zarino, tronista di Uomini e Donne che per lungo tempo è stato il compagno della gieffina partenopea. Il suo ingresso potrebbe portare grande scompiglio nella casa, dato che Shaila è già divisa tra due fuochi: Spolverato e Javier Martinez. L’ex Velina ha spiegato di essere più attratta dallo spagnolo, ma al pubblico la sua versione dei fatti non convince affatto: il modo in cui guarda Lorenzo è inequivocabile e il tango che hanno ballato insieme durante la diretta di giovedì 3 ottobre non ha lasciato dubbi.

Quella sull’entrata di Alessandro Zarino resta per ora solo un’indiscrezione, dato che il rumor è partito da X, dove diversi utenti hanno messo l’immagine del tronista scrivendo frasi di stupore sul suo ingresso al Grande Fratello. In effetti sarebbe il concorrente ideale, dato che in questo periodo del reality Shaila è la gieffina di punta di cui si parla per oltre metà puntata. Oltretutto, se Alessandro Zarino dovesse entrare nella casa più spiata d’Italia si ripeterebbe uno schema visto e rivisto in passato, che ha sempre destato molta curiosità. Ma continuiamo a sognare: come reagirebbe Shaila a vederlo entrare dalla celebre porta rossa?

Alessandro Zarino, chi è l’ex fidanzato di Shaila Gatta? Ecco come si sono conosciuti

Facciamo ora un passo indietro e andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Alessandro Zarino. Molti lo ricorderanno come il tronista di Uomini e Donne nell’edizione del 2019. L’esperienza nel dating-show di Maria De Filippi è finita però malissimo, con un No ricevuto dalla sua scelta, Veronica Burchielli. Shaila e Zarino sono stati fidanzati nel 2022 e i due sono stati insieme fino a pochi mesi fa dopo un passato burrascoso in amore per l’ex velina e concorrente di Amici.

All’epoca del talent, infatti, Shaila era fidanzata con Alessandro Rizzo, ma la loro storia d’amore è finita molto male e, successivamente, il ragazzo si è dichiarato apertamente omosessuale. Di seguito, la gieffina si è innamorata di Jonathan Gerlo fino al 2019, mentre poi ha intrapreso una relazione di due anni con Leonardo Blanchard, finita nel 2022.

Dunque, Alessandro Zarino è il suo ultimo fidanzato, conosciuto per via dello sport che praticavano insieme, perchè lui di professione è un maestro di crossfit, ambiente in cui lavora anche Shaila. Anche se per ora quest’ultima si è definita nella casa del Grande Fratello come una donna “libera, single e dipendente“, chissà se questo subbuglio potrebbe mai cambiare le carte in tavola. Insomma, non ci resta che attendere la conferma dell’indiscrezione, che ribadiamo essere per ora solo una voce social.