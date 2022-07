Uomini e Donne, l’ex tronista Zarino insieme all’ex Velina Shaila

By

Flirt in corso tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta. Lui è l’ex tronista di Uomini e Donne, lei è l’ex Velina mora di Striscia la notizia nonché ex ballerina di Amici oggi al timone di Paperissima Sprint. La nuova coppia è stata avvistata più volte insieme nell’ultimo periodo, come riportano alcune segnalazioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano.

Complici e affiatati Zarino e Shaila non hanno rinunciato a fare selfie di coppia con i fan. Una frequentazione agli inizi o un amore già intenso e importante? Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Entrambi sono single da qualche tempo e sembrano intenzioni a proteggere a tutti i costi la propria sfera sentimentale.

La fine della storia d’amore di Shaila Gatta

Di recente Shaila Gatta ha ufficializzato la fine della sua lunga relazione con l’ex calciatore, oggi imprenditore, Leonardo Blanchard. Insieme per due anni, la ballerina e lo sportivo si sono detti addio a causa di obiettivi di vita diversi. Questa la motivazione ufficiale fornita dalla Gatta mentre Blanchard ha preferito restare in silenzio: nessuna parola sull’addio alla soubrette campana.

La vita privata di Alessandro Zarino

Alessandro Zarino, invece, è solo da qualche tempo. Più precisamente dal 2020, da quando ha chiuso la sua relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Veronica Burchielli. Un legame assai tormentato tra passione, litigi e ritorni di fiamma, che ha appassionato per mesi il pubblico di Canale 5. A un passo dalla convivenza i due si sono mollati e oggi non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.

Prima di approdare al dating show di Maria De Filippi Alessandro Zarino – di professione modello – è stato tentatore a Temptation Island. Nel 2019 ha portato scompiglio alla coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena. Nonostante le varie tentazioni non c’è mai stato nulla di concreto tra Zarino e Jessica.

Nell’estate 2020 Alessandro Zarino è stato avvistato più volte con Francesca Brambilla, la nuova Bonas di Avanti un altro ma la liaison tra i due non è mai decollata ufficialmente.