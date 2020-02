Uomini e Donne: Alessandro Zarino scrive a Veronica Burchielli una lettera su Di Più

Alessandro Zarino vuole cambiare vita. Dopo Uomini e Donne l’ex tronista è pronto ad un passo importante con la sua ex corteggiatrice, Veronica Burchielli. Lo sportivo è stanco di vivere questa storia a distanza – lei a La Spezia, lui a Napoli – e ha così chiesto pubblicamente alla ragazza di andare a convivere. Zarino lo ha fatto tramite le pagine del settimanale Di Più, dove è stata pubblicata una sua lettera indirizzata proprio a Veronica. Alessandro, che la scorsa estate è stato tentatore a Temptation Island, ha ammesso che è molto felice di questa relazione ed è per questo che vuole costruire qualcosa di serio e duraturo.

Alessandro Zarino vuole andare a convivere con Veronica Burchielli

“Abbiamo cercato di viverci il più possibile in questi primi mesi insieme ma le nostre città sono davvero troppo lontane. Spesso vieni a Napoli, dividiamo la casa con mia madre e mia sorella e, pure stando bene tutti assieme, mancano i nostri spazi, la nostra intimità. Ho pensato che sarebbe bello fare questo passo così importante. Certo può fare, soprattutto per i tuoi 21 anni, ma per costruire un rapporto io lo considero fondamentale: la convivenza”, ha scritto Alessandro Zarino di Uomini e Donne.

Alessandro Zarino vuole aprire una palestra a Milano insieme a Veronica

Il 28enne vorrebbe trasferirsi a Milano, una città che conosce bene visto che anni fa l’ha frequentata per via del suo lavoro nel mondo della moda. “Vorrei aprire una palestra di crossfit e coinvolgerti in tutti i miei progetti”, ha ribadito Alessandro Zarino a Veronica Burchielli. Quest’ultima è al momento disoccupata e sicuramente potrebbe trovare un impiego in una città grande e piena di opportunità come Milano. L’ex tronista di Uomini e Donne accetterà la proposta del suo fidanzato?