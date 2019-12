Veronica e Alessandro, il grande passo dopo la scelta: “Voglia da parte di entrambi”

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, la coppia sta benissimo dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli prosegue a gonfie vele dopo Uomini e Donne. Chi pensava che i due si sarebbero lasciati molto presto dovrà ricredersi col tempo – a meno che la coppia non dovesse dirsi addio per motivi gravi e inaspettati – perché Veronica è sicura di ciò che ha fatto, rinuncerebbe di nuovo al trono e risceglierebbe lui che l’ha conquistata dal primo giorno: “Ci siamo scelti due volte – queste le sue parole durante una sessione di domande e risposte su Instagram –. Lui ha scelto me la prima volta tra le possibilità ed io ho scelto lui la seconda tra le possibilità. Consapevolezza di noi”. E non è finita qui.

Veronica a cuore aperto: il sogno della convivenza e il futuro con Alessandro

La Burchielli ha anche spiegato che ha intenzione di costruire qualcosa di serio con Zarino e che non esclude affatto, anzi, la convivenza: “Ne abbiamo già parlato – questa la sua risposta a una fan che le chiedeva appunto della possibilità che andassero a vivere assieme –… Questi sono passi molto importanti che arriveranno col tempo… ma c’è da parte di entrambi la voglia di intraprendere questo passo, quindi stay tuned“. Già il fatto di pensare alla convivenza vuol dire tanto per due ragazzi che si conoscono da poco, e questo sembra essere un indizio chiaro del sentimento che lega Alessandro e Veronica.

I ricordi di Veronica: è vero amore con Alessandro

L’ex tronista di Uomini e Donne si è poi lasciata andare ai ricordi e ha raccontato ciò che le è piaciuto più di Zarino: “L’ho trovato un ragazzo educato, predisposto all’ascolto, abbiamo chiacchierato molto la prima volta che ci siamo visti. Ale – ha poi aggiunto – è un ragazzo molto attento. Ricordo al ritorno in albergo posai la borsa e mi buttai sul letto con il vestito ancora bagnato dal mare ed ero emozionata. Non so lui”. “Le mani, gli occhi, il suo modo di fare”, queste le altre cose di Alessandro che hanno colpito subito Veronica e che l’hanno fatta capitolare. Sono belli assieme, vero?