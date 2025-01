GF, Elisabetta Gregoraci pronta a tornare nella Casa? (rumor)

Il Grande Fratello le sta provando proprio tutte per risollevare le sorti del reality show. L’edizione di quest’anno infatti, secondo l’opinione di molti telespettatori, è considerata una delle peggiori mai andate in onda. Lo scarso apprezzamento del pubblico nei confronti del programma condotto da Alfonso Signorini traspare anche dai dati relativi agli ascolti. Insomma, il flop totale è dietro l’angolo e per questo motivo è necessario correre ai ripari.

Una delle prossime mosse studiate dagli autori del celebre reality show è l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di Maria Teresa Ruta, che tornerebbe quindi a far parte del cast del reality show dopo aver preso parte alla quinta edizione del GF Vip. Non solo lei però potrebbe varcare la porta rossa: nelle ultime ore infatti si sono fatte strada alcune ipotesi che vedono il possibile coinvolgimento di Elisabetta Gregoraci e di una famosa ex coppia, nata proprio all’interno della Casa e scoppiata poco dopo l’uscita dal reality.

Chi è stato contattato dal Grande Fratello?

Stando a quanto rivelato poche ore fa da Amedeo Venza, gli autori del Grande Fratello avrebbero provato a giocare anche un’altra carta oltre a quella della Ruta: Elisabetta Gregoraci. Anche per l’ex moglie di Briatore non sarebbe la prima volta all’interno della Casa, dal momento che ha già partecipato al reality, e in particolare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Ma non è finita qui perché, poco dopo, Deianira Marzano ha anche aggiunto che, oltre alla Grogoraci, la produzione del celebre reality show vorrebbe nuovamente nella Casa anche altri due ex gieffini, che entrerebbero in gioco come unico concorrente: “un’ex coppia del GF, la cui storia è ormai terminata“. Naturalmente, dopo aver letto l’indiscrezione, tra i followers degli esperti di gossip si è ufficialmente aperto il toto-nomi. Chi saranno i due ex gieffini chiamati a raccolta?

In molti hanno iniziato a ipotizzare che potrebbe trattarsi di Alessio Falsone e Anita Olivieri. In effetti, gli indizi forniti dalla Marzano coinciderebbero tutti: i due si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia e lei aveva addirittura lasciato il suo fidanzato per poter stare con Alessio. Purtroppo però la loro storia d’amore non durò a lungo e pochi mesi dopo la conclusione della loro avventura al Grande Fratello, i due comunicarono ai fans di essersi lasciati.

Nonostante tutto però, i due gieffini avevano deciso di rimanere amici ed è proprio per questo che potrebbero essere proprio loro a volersi rimettere in gioco e tornare dove tutto è iniziato, insieme. Si tratterebbe poi di un bellissimo messaggio da mandare al pubblico, mostrando che, anche se l’amore finisce, il rispetto reciproco e l’amicizia possono continuare a esserci tra due persone.

Solo ipotesi

Naturalmente, sia nel caso di Elisabetta Gregoraci che in quello dell’ex coppia di gieffini, si tratta solamente di indiscrezioni che, almeno per il momento, non sono ancora state smentite o confermate dai diretti interessati. Chissà se nelle prossime ore decideranno di farlo o lasceranno i telespettatori nel dubbio, rendendo necessario seguire le prossime puntate del reality show per sapere come stanno realmente le cose.