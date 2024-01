GF, eliminazioni in arrivo? “Hanno chiesto a tutti di fare le valigie”

Il Grande Fratello sembrerebbe aver preso una scelta drastica. La poca empatia mostrata dai concorrenti dopo l’abbandono di Beatrice Luzzi a causa della morte del padre ha generato una vera e propria rivolta sui social. In tanti sono rimasti sconcertati dall’atteggiamento di alcuni inquilini, richiedendo immediatamente un serio provvedimento. Non solo, lo stesso Alfonso Signorini è andato su tutte le furie, condividendo sui social il suo lapidario pensiero sul comportamento dei gieffini. Il conduttore ha inoltre fatto capire che non intende risparmiarsi nell’affrontare la questione nella puntata di lunedì, 8 gennaio. A quanto pare, però, questa volta non ci sarà una semplice ramanzina.

Ieri, 6 gennaio, l’opinionista Viviana Bazzani ha rivelato su TikTok che alcuni concorrenti saranno convocati in studio, dove potrebbero essere sottoposti ad un televoto flash. Non è chiaro quanti tra di loro potrebbero essere eliminati, ma questo significa che potrebbe essere il pubblico a dover decidere il destino degli inquilini. Sempre secondo quanto riferito da Bazzani, i gieffini a rischio eliminazione sarebbero Rosy Chin, Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Tuttavia, sembrerebbe che il provvedimento potrebbe estendersi a più persone. Sembrerebbe infatti che il Grande Fratello abbia richiesto a tutti i concorrenti di preparare le proprie valigie in vista della diretta di domani sera.

In queste ore sul web diversi utenti hanno riportato la notizia secondo la quale gli autori avrebbero chiesto ai gieffini di fare i bagagli. Al momento, non è ancora stato diffuso un video che dimostrerebbe la veridicità di quest’informazione, che rimane dunque da prendere con le pinze. Tuttavia, certo è che la puntata di lunedì, 8 gennaio, non sarà sicuramente leggera. Dando credito a quanto riportato da Novella 2000, oltre a Signorini, anche i vertici Mediaset non sarebbero affatto contenti di quanto successo in Casa in seguito all’uscita di Beatrice Luzzi.

A far degenerare ulteriormente la situazione, potrebbe essere stata la frase infelice sui gay pronunciata da Giuseppe Garibaldi durante la serata di ieri, 6 gennaio. L’ennesimo scivolone del bidello ha infatti scatenato una nuova polemica sui social. Ora, l’unica cosa da fare è aspettare la trasmissione di domani per scoprire quali misure saranno prese nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello.