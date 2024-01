GF 8, altra sparata di Garibaldi sui gay: gieffini furiosi. Cos’ha detto

La Befana è passata per Cinecittà e ha portato nella Casa del Grande Fratello calze piene di tensione. Ebbene si, ieri sera, nel corso di una conversazione con Stefano Miele, Giuseppe Garibaldi si è reso protagonista dell’ennesima sparata sui gay. Una frase che ha destato scalpore e ha decisamente acceso gli animi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tra chi ha cercato di giustificarlo e chi invece gli ha dato contro, la frase pronunciata dal gieffino sugli omosessuali ha scatenato un vero e proprio putiferio tra i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco che cosa ha detto il bidello calabrese.

L’affermazione di Garibaldi sui gay

Come anticipato, nel corso della serata di ieri, sabato 6 gennaio, nel corso di una chiacchierata con Stefano Miele, Garibaldi ne ha combinata un’altra delle sue. Il bidello, parlando con il coinquilino ha affermato di avere molti amici gay come Mieli. Un paragone che ha indispettito e non poco il suo interlocutore che a quel punto si è sentito in dovere di intervenire immediatamente per spiegare a Garibaldi cosa ci fosse di sbagliato nella sua affermazione.

“Non si dice ‘ho tanti amici gay come te’. Io non vengo da te e ti dico che ‘ho tanti amici etero o biondi’. Non c’è bisogno di specificare, essere gay non ha alcuna caratteristica diversa da quella di altri e non c’è bisogno di accomunare. […] Come se un gruppo di persone fossero diverse dagli etero, quando invece siamo tutti persone”, ha quindi affermato Mieli, con l’intento di fare notare al bidello quanto il paragone da lui fatto fosse del tutto fuori luogo e quanto facesse emergere la sua insita ed evidente omofobia.

A quel punto Giuseppe ha cercato di difendersi tirando in ballo anche Beatrice Luzzi e le accuse che l’attrice gli mosse tempo fa, additandolo di maschilismo: “Io l’ho detto per fare un esempio che non c’è nulla di male in quello che dico. […] Tu stai cercando un appiglio a questo argomento che secondo me ti è stato inculcato da qualcuno tempo fa, non so da chi. Come quando mi hanno associato al maschilismo.”

Le reazioni dei gieffini

Innanzi a quelle parole la Casa si è letteralmente divisa ed è stata immediata la reazione degli altri gieffini, che hanno voluto dire la loro sull’atteggiamento di Garibaldi. La prima a riferire ai concorrenti del reality dello scontro avvenuto tra il bidello calabrese e Miele è stata Anita, che dal canto suo ha cercato di difendere Garibaldi facendo leva sulle sue origini: “Lui non lo fa con intento negativo. Parliamo di una persona che viene da un paesino e sappia trattare la cosa come me. […] Se trovi Heidi nel paesino sul monte pretendi che parli come uno di Londra o Milano?!”

Sergio D’Ottavi invece, in seguito alle affermazioni della Olivieri, ha criticato aspramente l’atteggiamento di Garibaldi e il maldestro tentativo di Vita di fare da pacere, sottolineando come non sia stato Mieli a sbagliare in questo contesto ma Garibaldi. A quel punto è stata la volta di Perla Vatiero, che ha preso le difese di Anita e Garibaldi spiegando perché secondo lei siano stati gli altri, e in primis Mieli, a sottolineare la differenza tra persone gay ed etero, facendo diventare la frase del bidello calabrese un vero e proprio affare di Stato: “Ma se essere gay è una cosa così normale nel 2024, perché prendersela così tanto? […] Vedere la differenza su una parola è sbagliato. Quindi è lui stesso a farla diventare anormale.”

Infine, anche Fiordaliso ha voluto dire la sua e cercare di riportare la calma nella Casa. Lei stessa ha ammesso di essersi resa protagonista di uno scivolone non da poco con Stefano Mieli ma di avere chiesto scusa per questo. Un episodio che non aveva portato a liti e che si era risolto normalmente, grazie al confronto: “Parlando ho detto che i gay sono più sensibili e liberi, aperti, ma per me era un complimento. Lui mi ha fatto capire perché era una cavolata e aveva ragione“.

La richiesta del pubblico

Come anticipato, non è la prima volta che Garibaldi si rende protagonista di una sparata sugli omosessuali e l’ultima ha suscitato non poche reazioni tra i telespettatori del reality show, che ora chiedono a gran voce che siano presi dei provvedimenti nei confronti del bidello calabrese. In molti hanno anche chiesto che Garibaldi si scusi con tutti coloro che si sono sentiti offesi dalle sue affermazioni e che spieghi quale fosse l’intento del suo discorso.

Al momento non si sa ancora se Alfonso Signorini deciderà di fare qualcosa in merito e parlerà della questione nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, che si terrà lunedì 8 gennaio. Non resta che attendere per vedere se ci saranno o meno ulteriori sviluppi e magari anche una presa di posizione chiara da parte del diretto interessato al fine di calmare le acque.