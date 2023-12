GF, Garibaldi e le parole sui gay: è bufera, ma c’è un retroscena

Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023 finisce di nuovo protagonista di accese polemiche. Questa volta non c’entra Beatrice Luzzi, bensì un commento sugli omosessuali. Massimiliano Varrese tenta di fermarlo prima che si esponga ancora più negativamente sulla questione, ma ormai il danno è fatto. Facendo il punto della situazione, Garibaldi si ritrova a fare conversazione con Fiordaliso e Varrese.

Seduto al tavolo, dopo cena, Giuseppe viene invitato da Massimiliano a fare nuove esperienze. Ed è a questo punto che il gieffino calabrese commette il suo scivolone:

“Ascolta, già che li acc… ho fatto un enorme passo. Che per me è una cosa normale, mentre una volta ero… Ho anche qualche amico. Ma lì inizia, lì finisce. Il mio pensiero non va oltre”

Così Garibaldi, che in questi giorni sta facendo discutere dopo la pesante lite con Beatrice Luzzi, finisce di nuovo protagonista delle polemiche. “Prima di aprire la bocca rifletti. Mai dire mai nella vita”, risponde Varrese, cercando di frenarlo in questo scivolone. “Sei antico, un primitivo”, replica invece Fiordaliso.

Giuseppe Garibaldi al GF: quel discorso sull’omosessualità che può spiegare

Come riporta Biccy, va precisato che Giuseppe aveva spiegato negli scorsi mesi cosa vuol dire per lui la lotta contro i pregiudizi sull’omosessualità, che purtroppo ancora oggi sono presenti. Per alcuni telespettatori sembra eccessivo ora accusare Garibaldi di omofobia al GF. Ecco una parte del suo discorso:

“Da dove vengo io non era visto bene se tu eri amico di un ragazzo omosessuale. Pensa che non ci sono persone gay dichiarate nel mio paese. Durante un mio viaggio ho conosciuto una ragazza che era nata uomo. Io all’inizio non sapevo bene cosa pensare, lei l’ha capito e mi ha aiutato. Ha compreso il contesto da cui venivo. Mi ha raccontato la storia e quello che ha passato. Intanto la saluto e le dico grazie”

Garibaldi al GF 2023 aveva dichiarato che in realtà anche nelle regioni del Sud le cose stanno cambiando e la mentalità è decisamente più aperta. Questo perché i giovani viaggiano e iniziano a vedere le cose in modo diverso, capendo finalmente. “Magari la vecchia mentalità scompare”, questa la speranza di Giuseppe. Probabilmente questo è “l’enorme passo” a cui si riferisce oggi Garibaldi, quello fatto grazie all’incontro con questa donna.

Nonostante questi vecchi discorsi, il gieffino calabrese resta al centro delle polemiche per quel suo “già che li accetto, ho fatto un enorme passo”. Quando Letizia Petris gli ha chiesto se i suoi genitori avrebbero accettato un suo eventuale coming out, Garibaldi ha affermato: “Non viene ben visto in certi luoghi. Ma con il tempo, se ami un figlio, devi aprirti e accettare”.

Giuseppe in quell’occasione ha raccontato, nella Casa di Cinecittà, che quella donna conosciuta durante un suo viaggio l’ha aiutato molto. Da quel momento si è promesso che, piuttosto che avere ancora dei pregiudizi, si taglierà la lingua. Se, invece, non avesse viaggiato e non si fosse spostato dal suo paese, probabilmente Garibaldi non avrebbe avuto questo cambiamento. Questa la teoria del gieffino calabrese. Ebbene questo discorso potrebbe spiegare quello che Giuseppe oggi ha cercato di dire durante la conversazione con Varrese e Fiordaliso.