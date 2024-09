GF, è caos: Shaila tra Javier e Lorenzo, Helena vs Jessica

Notte movimentata al Grande Fratello. Ieri, sabato 21 settembre, nella Casa si è svolta la prima grande festa, dove i concorrenti si sono lasciati andare tra balli scatenati e giochi rischiosi, creando un’atmosfera alquanto frizzantina. Gli inquilini hanno dovuto rispondere a diverse domande scomode, che hanno dato il via alle prime importanti dinamiche di quest’edizione. In particolare, c’è stato un cambiamento significativo nel rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si è trasformato in un triangolo amoroso con l’entrata in scena di Javier Martinez. Ma, cos’è successo esattamente?

Fin dal primo giorno, tra Shaila e Lorenzo è nata una forte intesa, tanto che il pubblico ha immediatamente iniziato a sperare in una possibile relazione tra i due. Il loro rapporto ha avuto una brusca frenata quando, dopo appena quattro giorni di sonoscenza, il modello ha improvvisamente fatto una scenata di gelosia all’ex velina, lasciandola abbastanza interdetta. Di conseguenza, la ballerina ha fatto un passo indietro, dicendogli di rimanere soltanto amici. A quanto pare, però, c’è anche un altro motivo che ha causato questo dietrofront: Shaila pare essere interessata a Javier Martinez.

Shaila confusa tra Javier e Lorenzo: cos’ha detto

Durante la serata, Lorenzo ha preso Shaila da parte per farle un’altra piazzata, in cui ribadiva di essere geloso, ma di volerle lasciare i suoi spazi. Al che, la Gatta ha trattenuto a stento la risata e, poco dopo, ha confessato a Lorenzo Calvani di essere attratta anche da Javier. “Lui non sa che a te piacerebbe”, ha detto l’attore, riferendosi all’argentino. Al che, l’ex allieva di Amici ha ammesso di sentirsi un po’ frenata dall’avvicinamento che c’è già stato tra Javier ed Helena:

Secondo me un pochino lo sta capendo. Ma se a lui piace l’altra ben venga. Le cose avvengono con calma, anche perché qui c’è un tempo indefinito. Solo che c’è un’altra persona che pressa ma questo non è un problema mio.

#GrandeFratello Shaila si farà la shippetta con Javier, ora che Lorenzo si tratterrà dal darle corda "in quel senso" deve correre ai ripari. Però menomale così si chiudono tra loro e ce siamo levati la quota ship forzata e il pelato smette di rompere. SHAILENZO COME STATE? pic.twitter.com/BYSx3ySoGn — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) September 21, 2024

Shaila è parsa ancora più confusa durante i giochi della festa, dove ha fatto due rivelazioni sui ragazzi: da un lato, ha indicato Lorenzo come la persona che vorrebbe baciare in Casa, mentre, alla domanda su chi ritiene il più passionale, ha fatto il nome di Javier. Tra i due gieffini pare essere nata già una forte competizione. Sempre durante il gioco delle domande, il pallavolista ha ammesso di non fidarsi di Lorenzo, dicendo che a volte sembra abbia atteggiamenti un po’ attoriali, motivo per il quale lo considera poco vero.

Serataccia per Lorenzo Prima il suo competitor Javier gli dice che secondo lui è falso e poi la sua crush shaila alla domanda su chi pensa sia il più passionale risponde Javier Ora colleghiamoci con l'autostima di pisellone #grandefratello pic.twitter.com/MwUyjxmoSc — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 21, 2024

Helena vicina a Javier e Lorenzo: poi va contro Jessica

Va precisato che questo triangolo si è in realtà trasformato in un quadrilatero. Infatti, c’è anche Helena, che ha già sviluppato un bel feeling con Javier, per il quale sembra provare una cotta. Allo stesso tempo, però, si è avvicinata molto a Lorenzo, con cui il rapporto sembra andare oltre la semplice amicizia. In tutto ciò, nel corso della festa, è venuta a galla un’altra rivalità inaspettata: quella tra l’influencer brasiliana e Jessica Morlacchi. L’ex naufraga ha infatti rivelato di considerare Jessica la più giocatrice della Casa. Dunque, le tensioni tra i concorrenti continuano a intensificarsi giorno dopo giorno, e tutto lascia presagire che ci saranno presto momenti decisamente interessanti.