GF, Helena e Javier vicini: le “Non è la Rai” hanno un sospetto

Giovedì, 19 settembre, Helena Prestes ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello nella seconda puntata di questa nuova edizione. L’influencer italo-brasiliana ha una personalità esplosiva e, in pochi giorni, ha già rivoluzionato le dinamiche della Casa. In tanti hanno immediatamente notato una complicità speciale con l’ex corteggiatore Javier Martinez, per il quale Helena sembra essersi presa una bella cotta. Allo stesso modo, gli altri concorrenti credono che anche Javier sia preso dall’ex naufraga e già parlano di possibile “ship“.

Nel daytime del GF, hanno mostrato Helena parlare con Jessica Morlacchi proprio di Javier. Nonostante Jessica abbia confessato di essere attratta dal pallavolista, è convinta di non avere chance con lui. Difatti, ha detto ad Helena di aver notato una scintilla tra loro due e pensa che potrebbe presto nascere una bella storia d’amore. La modella ha poi dichiarato in confessionale di essere interessata a lui: “Mi è piaciuto, è stato molto carino e delicato con me. Lo vedo interessante, ma è troppo presto”.

Non il daytime dedicato a Javier e Helena con Jessica capoship pic.twitter.com/TwO1QYycri — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) September 21, 2024

Tuttavia, in Casa non tutti credono a questa nuova “amicizia speciale“. Di chi si tratta? Delle ex Non è la Rai, nonché concorrente unico nel reality, ovvero Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Le tre primedonne sembrano non provare una particolare simpatia per Helena e hanno fatto capire a Javier di non fidarsi troppo di lei. Secondo loro, il pallavolista sembra agire in modo genuino, senza essere spinto da secondi fini. Al contrario, credono che Helena stia cercando di costruire una storia a tutti i costi, insistendo tanto con lui, forse perché abituata ad avere sempre gli uomini ai suoi piedi.

“Lei è quella più… ci siamo capiti? Perché è abituata ad averceli ai piedi. E dice ‘perché non mi considera come io vorrei'”, hanno detto in giardino mentre si confrontavano con Javier su questa situazione. “Scusa Grande Fratello, noi facciamo un po’ le civette”, ha commentato Eleonora mentre le altre ridevano. In tutto ciò, bisogna aggiungere un altro dettaglio importante. Nelle ultime ore, Helena si è avvicinata anche a Lorenzo Spolverato, il quale ha ammesso di essere incuriosito da lei.

Le non è la rai dicono che Javier non ha la necessità né il bisogno di spingere su una ship ma c'è una ragazza che invece le sta provando tutte con lui perché è abituata ad avere gli uomini ai suoi piedi I loro taglia e cuci la mia vita#grandefratello pic.twitter.com/v2alnAWVAL — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 21, 2024

In realtà, fino ad ora, Lorenzo sembrava provare un forte interesse per Shaila Gatta. Tuttavia, dopo averle fatto una scenata di gelosia, la ballerina ha fatto un passo indietro, specificando che loro due sono soltanto amici. Al che, il modello pare essersi risentito, tanto da cambiare “obiettivo”. Insomma, sembra essersi formato una sorta di quadrilatero all’interno della Casa con al centro Lorenzo, Shaila, Helena e Javier. Una situazione complicata, che potrebbe portare a scontri accesi da un momento all’altro. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa succederà.