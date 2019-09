Gf Daniele Dal Moro, la sfuriata in stazione: “Ero dietro”, il gieffino ammette

Daniele Dal Moro dopo il Gf, tante le polemiche sull’ex gieffino

Se c’è un ex gieffino che è riuscito a far parlare sempre di sé, talvolta anche senza volerlo, dopo la fine del Grande Fratello 16 questo è Daniele Dal Moro; il ragazzo infatti è stato prima criticato per il suo atteggiamento nei confronti di Martina Nasoni, poi per i suoi comportamenti verso altre ragazze e in alcuni casi anche per i modi poco ortodossi con cui rispondeva a coloro che gli fanno domande su Instagram. L’ultima volta ad esempio è scoppiata una polemica che ha coinvolto proprio la Nasoni, insultata in modo pesante, e che vedeva Daniele accusato di non essere intervenuto a dovere per difenderla. Oggi scopriamo invece di un’altra polemica avvenuta non sui social ma nella vita di tutti i giorni perché Daniele ha fatto una sfuriata in stazione.

Gf, Daniele Dal Moro litiga in aeroporto: il messaggio di un follower

A raccontarlo un follower, il cui messaggio è stato condiviso proprio dall’ex gieffino che quindi ha voluto confermare quanto raccontato. “Ero alla stazione dietro di te – queste le parole del fan – e ho assistito alla tua sfuriata, avevi pienamente ragione, molta gente è maleducata ed è giusto far sentire la propria voce! Comunque dal vivo sei ancora più bello!”. “Che poi – ha così commentato Daniele – se mi fanno inca…re è un casino…”. Cosa sia successo, non si sa; è facile immaginare tuttavia che Dal Moro abbia avuto qualche problema con chi era in fila, o questioni simili.

Dove rivedremo Daniele Dal Moro e perché

Intanto ci si chiede dove lo rivedremo, visto che ormai il Grande Fratello è finito e non ci sono giunte voci su possibili reality show per cui il ragazzo sarebbe stato contattato. A nostro avviso è probabile che Daniele venga ospitato non poche volte da Barbara d’Urso soprattutto per via della sua storia con Martina, su cui vi sono ancora tante incertezze; lo stesso vale per Gennaro Lillio e Francesca De André che sicuramente presenzieranno nei salotti della conduttrice per spiegare meglio i motivi della rottura. Noi ovviamente saremo qui ad aggiornarvi!