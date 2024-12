GF, concorrente è cugina di Elodie: rivelazione e reazioni (video)

Nella Casa più spiata d’Italia, quella cioè del Grande Fratello, c’è un’inquilina che è la cugina di Elodie Di Patrizi. Di chi si tratta e, precisamente, che grado di parentela c’è? La chicca familiare è trapelata nelle scorse ore all’interno del reality show. Jessica Morlacchi stava giocando a carte con alcune compagne di avventura tra cui Stefania Orlando. Ad un certo punto il GF ha trasmesso il brano Black Nirvana di Elodie, fatto che ha spinto Morlacchi ha spiegare che l’artista italo-francese è appunto sua cugina, per essere precisi sua cugina di secondo grado. I loro due nonni erano fratelli.

“Lo sai che Elodie è mia cugina di secondo grado?”, ha raccontato Jessica, innescando una reazione sorpresa in Stefania Orlando: “Ma davvero?”. “Sì, i nostri nonni erano fratelli“, ha concluso l’ex cantante dei Gazosa. Non è la prima volta che Morlacchi specifica in tv di essere imparentata con la Di Patrizi. Era già accaduto quando era un volto fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Anche allora tenne a far sapere di essere cugina dell’ex allieva di Amici. “Elodie è mia cugina”, disse, suscitando la curiosità della Bortone: “Cugina di primo grado?” “Cugina di secondo grado”.

jessica ed elodie cugine di secondo grado io mi sento malissimo questa notizia totalmente random e meravigliosa pic.twitter.com/A7e1jvRIdG — lapressata (@lapressata) December 29, 2024

Jessica Morlacchi, inoltre, aveva sottolineato il legame di parentela con Elodie anche tramite un intervento su Instagram, dopo che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi salì sul palco del Festival di Sanremo nel 2021 come primadonna, affiancando Amadeus e Fiorello. “E per chi non lo sapesse, si è vero. Siamo cugine!“, aveva digitato la Morlacchi, spendendo parole di stima per la collega. In particolare, aveva tessuto le lodi della Di Patrizi, sostenendo che aveva fatto una performance intensa interpretando un brano di Mina.

Restando in tema Sanremo, nel 2025 Elodie prenderà parte alla kermesse essendo stata scelta tra i big in gara da Carlo Conti. C’è da scommettere che terrà banco anche sul versante gossip. Nella cittadina ligure è probabile che sbarchi anche il suo fidanzato Andrea Iannone. Tra l’altro, pare che Giulia De Lellis sarà ingaggiata al DopoFestival per commentare i look dei cantanti. Per chi non lo ricordasse, l’influencer di Ostia ha avuto in passato una love story proprio con il pilota di Vasto. Insomma, la cronaca rosa avrà di che mormorare.