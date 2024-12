Ilary Blasi retorica 1, idea De Lellis 7, d’Urso signora 8: pagelle tv

Ilary Blasi si appresta a sbarcare nuovamente su Netflix. Dopo “Unica”, in cui ha spiegato la sua versione sulla separazione da Totti, dal 9 gennaio sarà protagonista di “Ilary”, serie in 5 puntate in cui narrerà la sua vita post matrimoniale. “Ho deciso di raccontare io la mia storia perché lo stavano facendo gli altri, ma era la mia. Ne è nato anche un libro, Che stupida, ed è stato forse più introspettivo rispetto alla serie. Però parlarne in video è stato più liberatorio”, ha raccontato a Grazia. Ora, va bene tutto, ma anche basta trincerarsi dietro al fatto della ‘liberazione’ etc etc. Non è che la Blasi ha invece accettato i due progetti Netflix e di scrivere un libro per monetizzare? Non c’è nulla di male, sia chiaro, ma da lei, la retorica dell’esigenza di “liberazione” anche no. Se proprio sentiva tale desiderio, poteva rilasciare una lunga intervista a un quotidiano piuttosto che fare due serie tv e un libro. Voto 1 per la retorica!

Marina La Rosa, a Pomeriggio 5, ha commentato le ultime dinamiche amorose del GF. Quali? I baci tra Zeudi di Palma ed Helena Prestes, e quelli tra Zeudi e Alfonso D’Apice. La siciliana ha provato a portare il discorso su un tema sociologico, la “fluidità” di alcuni giovani, affermando che oggi c’è chi si “innamora dell’anima, non di un uomo o una donna”. Patrizia Groppelli l’ha stroncata in un amen: “Questi fanno solo un grande show”. Beh, come darle torto. Voto 3 a La Rosa: il tema dell’orientamento è roba seria, mica cosa da gossip e da gieffini in cerca di autore.

Dagospia fa sapere che nel cast fisso del DopoFestival potrebbe sbarcare Giulia De Lellis per commentare i look dei cantanti. A condurre invece Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli. De Lellis diventerebbe un vulcano per il gossip. Motivo? In gara a Sanremo ci sono Tony Effe, suo attuale fidanzato, Irama, suo ex, ed Elodie, che sta con Iannone, altro suo ex. D’altra parte, da sempre, il Festival vive molto anche di gossip. Piazzare ‘Giulietta’ sarebbe una mossa furba e ben congeniata. Voto 7 all’idea!

Amadeus, dopo il flop di Chissà chi è, può sorridere per gli ascolti tv de La Corrida che ha chiuso l’ultima puntata in onda a Natale con 1.047.000 spettatori e il 7.9% di share. Numeri simili alle sette puntate precedenti. Per Nove, intrattenere circa un milione di utenti in prime time, è un buonissimo risultato. “Ama” ha fatto “Ama”, spigliato, simpatico e professionale. Voto 7!

Barbara d’Urso ha ricevuto il suo 14esimo Tapiro d’Oro. Staffelli l’ha intercettata per le fredde vie di Milano. Ovviamente, con il suo fare provocatorio, le ha fatto un po’ di domande malandrine. “Cosa è successo con Berlusconi?”, “Cosa ne pensa della Maga Merlino a Pomeriggio 5?”, “Quando torna in tv?”. ‘Barbarella’ non si è incavolata, non ha perso la calma e ha evitato di creare ulteriori polemiche. Ha dribblato tutte le domande sorridendo. “Berlusconi? Tutto bene”; “Merlino? Non la guardo”; “Tv? Tornerò con le luci triplicate”. Nonostante il periodo non radioso a livello professionale, la d’Urso è stata una gran signora e ha manifestato una placida serenità e una sana autoironia. Che sia d’esempio ai Mammucari e ai Mariotto, voto 8!