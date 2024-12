Pomeriggio5, caos Groppelli-La Rosa: “Anziana”, “Tu fai le punture”

Clima teso a Pomeriggio 5 nel corso della puntata in onda venerdì 27 dicembre. A scontrarsi Marina La Rosa e Patrizia Groppelli, mentre si stava parlando delle “fluide” dinamiche del Grande Fratello. Negli ultimi giorni Zeudi Di Palma si è prima avvicinata molto a Helena Prestes, con tanto di bacio, poi ha intrecciato un legame speciale con Alfonso D’Apice, scambiandosi anche con quest’ultimo dolci effusioni. Una storia che ha trovato la netta stroncatura della Groppelli. Non di Marina La Rosa, la quale ha cercato di portare il discorso su binari sociologici, dando della vecchia alla giornalista che, in un amen, ha risposto per le rime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Groppelli (@patrizia_groppelli)

“C’è una confusione totale in quella casa. Zeudi che sta con Alfonso, Alfonso che sta con Zeudi, Zeudi che sta con Helena. Schioccano baci da tutte le parti, c’è una fluidità totale”, il commento della Groppelli. Marina La Rosa ha subito graffiato: “Devo dire che la Groppelli è chiaramente un po’ anziana… tesoro”. Alla giornalista è andata di traverso l’esternazione ed ha tuonato: “La Rosa, scusa, a chi piace invecchiare? Tu ti fai un sacco di punture in faccia che sembri…”. “Molto bene, molto bene…”, l’intervento del conduttore Dario Maltese che ha provato a riportare la calma.

“Stai calma Groppelli, ti prego, diamo un esempio di signorilità”, ha però contro replicato Marina per poi lanciarsi in un ragionamento relativo alle “anime“: “Il punto è che questi ragazzi, più che confusi, danno la dimostrazione che non ci si innamora più di un uomo e una donna, ma dell’anima delle persone”. “Non è detto che sia un male”, la chiosa di Maltese. “Trovo che sia una cosa bellissima”, l’eco di La Rosa.

Groppelli ha ripreso parola ed ha stroncato il ragionamento, sostenendo che per lei, quel che si sta vedendo al GF, non è che un tentativo di fare spettacolo: “Non riesco a capire La Rosa. Nella Casa del Grande Fratello ci saranno sicuramente delle anime, ma queste fanno del grande show. Non è che ti svegli la mattina e baci una donna, poi il pomeriggio a merenda baci un uomo. C’è qualcosa che non funziona secondo me”.