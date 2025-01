GF, Clayton Norcross contro televoto flash: “Un’ingiustizia”, lo sfogo

Questa sera al Grande Fratello scopriremo i risultati del ripescaggio che vedrà rientrare nella Casa alcuni concorrenti precedentemente eliminati dal reality. Tra i possibili ritorni non ci sarà sicuramente quello di Clayton Norcross, attore di Beautiful, che è stato escluso da questa possibilità a causa di un televoto flash lanciato nella scorsa puntata. La star delle soap si è scagliato proprio contro questa modalità con un video pubblicato attraverso i social, evidenziando come i suoi fan non abbiano potuto votarlo e quindi permettergli di accedere al ripescaggio. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Clayton Norcross contro il televoto flash

C’è grande attesa per la puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera su Canale 5. Oggi si saprà difatti il risultato del ripescaggio lanciato nella scorsa puntata, che vedrà rientrare in gioco alcuni concorrenti precedentemente eliminati. A giocarsi la possibilità ci sono nello specifico Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Tra i probabili ripescati, quindi, non figura il nome di Clayton Norcross. L’attore di Beautiful si è quindi recentemente scagliato contro il televoto flash, modalità per stabilire chi potesse avere accesso al ripescaggio.

Con un video pubblicato sul suo profilo TikTok, Clayton ha lamentato come i suoi fan non abbiano potuto votarlo in quanto non abituate a vederlo ogni settimana in diretta e quindi non presenti. Ha anche aggiunto che non erano pronte perché la notizia era stata data all’ultimo minuto. L’attore si è poi appellato ai suoi follower, chiedendo loro se fosse giusta la modalità scelta dalla produzione per il ripescaggio.

Queste le parole di Clayton Norcross nel video pubblicato su TikTok in merito al televoto flash:

Buonasera a tutti. Mi sono fermato qui in mezzo alla strada. È una notte molto fredda qui a Roma. Cosa pensi di questo fenomeno della diretta del Grande Fratello e delle votazioni flash. Secondo me tante delle mie fan che non sono abituate a vedermi ogni settimana in diretta, non erano presenti. Non erano pronti per quest’ultimo momento e per questa notizia. E così sono stato eliminato dal gruppo per il rientro dentro la Casa del Grande Fratello. Secondo me è un po’ un’ingiustizia questo scenario.

Come si può leggere, quindi, l’attore non ha preso molto bene la sua esclusione dal ripescaggio. In molti hanno commentato il suo video. Diversi sono stati i fan dell’attore che hanno sottolineato come la possibilità di rientrare dovesse essere data anche a lui e che avrebbero voluto rivederlo all’interno della Casa. Intanto questa sera scopriremo chi avrà vinto il ripescaggio tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Tra loro tre potranno rientrare mentre due saranno eliminati definitivamente.