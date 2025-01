GF, ripescaggio e appello al Codacons sui social: qualcuno rosica

Il Grande Fratello sta seminando davvero una quantità industriale di confusione. Dall’assenza di dinamiche alle troppe dinamiche: l’ultima trovata? Il ripescaggio di alcuni degli inquilini eliminati, quali Helena Prestes, Jessica Morlacchi (le due più discusse), Iago, Michael, Federica ed Eva. Una trovata “assurda e senza senso” a detta della maggior parte dei concorrenti in gioco, ma che invece pare essere assolutamente normale e, per giunta, specificata anche nel contratto. Subito dopo la puntata è esplosa una rivolta, dentro e fuori la Casa del GF: centinaia i commenti social su questa nuova scelta del reality, giudicata illegale e assolutamente non rispettosa nei confronti del pubblico – pagante – che ha votato per eliminare i concorrenti. Insomma, come al solito un gran caos e gli inquilini continuano a parlarne. C’è chi rosica più di altri e c’è chi, come Zeudi e Javier, ritiene questa dinamica del tutto normale: “Tu nel contratto hai firmato, ci sta scritto, devi stare zitto“, dice l’ex Miss Italia al pallavolista, che replica: “Bravissima, e secondo me la gente forte s vede anche da qui. Volete giocare duro? Per me va bene“. Ah, quasi dimenticavamo, in tutto questo teatro di polemiche, sta anche circolando il nome di un ex volto di Uomini & Donne: Mario Cusitore entrerà a fare parte del reality di Alfonso Signorini?

Su X il pubblico scrive al Codacons: “Ridateci i nostri soldi”

Sapevamo sarebbe successo ed effettivamente è andata proprio così. Il ripescaggio messo in atto dal GF ha scatenato un vero putiferio. Tra Luca Calvani palesemente interdetto e Lorenzo e Shaila visibilmente in fase di rosicamento per avere rivisto Helena (ma anche Iago), dopo essersi convinti di averli eliminati per sempre, anche il pubblico da casa ha da dire qualcosa. Sul social dei tweet, infatti, sta circolando questo comunicato stampa diretto al Codacons, che recita più o meno così:

Ancora una volta siamo sconcertate dal cambiamento del regolamento in corso attuato dal programma Grande Fratello che va a vantaggio di una unica concorrente Helena Prestes. Eliminata mediante regolare televoto […]

Basta leggere queste poche righe per capire da quale gruppo si muove la polemica: gli Shailenzo, quindi i fan di Lorenzo Spolverato e di Shaila Gatta. L’obiettivo? Andare contro Helena Prestes, la concorrente che è riuscita ad arrivare fino a Times Square con la potenza di due hashtag.

RICHIEDIAMO IL RIMBORSO DEI SOLDI SPESI E SOPRATTUTTO LE SCUSE PER AVERCI DEFINITO PUBBLICO SOVRANO QUANDO DI SOVRANO C’È SOLO LO SCHIFO CHE AVETE FATTO IERI!!!#VergognaGF #shailenzo @Codacons pic.twitter.com/pFitTJQlZF — Giulia 🌸 Shailenzo is a state of mind. (@Giulietta903) January 21, 2025

Il televoto del GF ha perso di valore?

Mentre gli ex eliminati se la spassano in tugurio aspettando la puntata di giovedì, dentro la Casa continuano gli sbuffi e i commenti: “Non è giusto“, “Loro sono informati da fuori” e via discorrendo. Sebbene si urli all’illegalità della dinamica e alla discutibilità della stessa, il ripescaggio resta una scelta piuttosto comune nel Grande Fratello straniero, quindi non dovremmo di certo stupirci. È però vero che chi ha votato, e dunque speso soldi, per mandare fuori un tale concorrente, si possa sentire “derubato” o “preso in giro”: una sensazione del tutto lecita se si pensa al gioco. La domanda che però più sorge spontanea è: il televoto, a questo punto, a che cosa serve? Se lo chiedono gli utenti che da casa seguono il GF assiduamente, ma se lo chiedono anche i concorrenti attualmente in corsa per la vittoria, sempre più spaesati e sempre più stanchi nell’assistere a tutto questo andirivieni.