GF, Ciacci nella lista nera: “Cacciato dalla tv come fossi Bin Laden”

Parole che bruciano, eccome se bruciano! Ora parlano loro: i rinnegati di Mediaset. Dopo l’ultima edizione disastrosa del Grande Fratello Vip, Piersilvio Berlusconi decise di fare tabula rasa, si era toccato il fondo e forse anche di più. Per fare piazza pulita e risanare le ferite della rete, i vertici hanno scritto parecchi nomi nella lista nera dei non graditi. I vip allontanati rompono finalmente il silenzio su questo esilio. I primi a parlare sono Giovanni Ciacci e Nikita Pelizon. Su Ciacci non abbiamo dubbi, la sua vicenda fu molto discussa, ma su Nikita restiamo stupiti, dopotutto fu lei la vincitrice dell’ultimo GFVIP. Eppure, anche lei è stata silurata. Vediamo cosa hanno detto.

Un vero e proprio vaso di Pandora, quello scoperchiato da Ciacci e della Pelizon. I due alcuni giorni fa avevano litigato sui social, rivangando quegli episodi orribili di televisione che li videro protagonisti. In un’intervista, Nikita aveva confessato di essere rimasta shockata quando, appena vinto il reality, aveva scoperto di essere finita nella lista nera. Non meritava, dice lei, di finire nel dimenticatoio insieme a chi aveva commesso atti di bullismo, proprio lei che il pubblico aveva premiato. Riportare alla luce la brutta storia del bullismo ha fatto infuriare Ciacci. L’opinionista e costumista non ha mai accettato le accuse di bullismo per i suoi comportamenti verso Marco Bellavia. Poi vuota il sacco sulle famose liste nere.

Ciacci ”come Bin Laden”: lo sfogo sull’esilio dalle televisioni

Eravamo abituati a vederlo in tutti i salotti più famosi della televisione, sia in Rai che in Mediaset, soprattutto nei programmi di Barbara D’Urso, Ciacci era diventato ospite fisso. Poi arriva la partecipazione al Grande Fratello, scoppia il caso Bellavia e da allora non lo abbiamo più visto. Quella brutta pagina da dimenticare che fu il bullismo nei confronti del conduttore, portò alla squalifica di molti degli inquilini della casa di Cinecittà e con essa, il loro allontanamento definitivo. Ciacci in particolare fu attaccato duramente da Alfonso Signorini, segnando così la fine dei suoi rapporti con la televisione. In un lungo post su Instagram, Ciacci si sfoga sulla questa delle liste nere, rivelando che ne esistono ben tre in cui molti vip sono finiti, il suo nome a quanto pare compare in tutte e fa un paragone molto infelice, dicendo di essere stato trattato come il terrorista Bin Laden.

Poi dà una stoccata diretta proprio a Piersilvio Berlusconi, dicendo che la lista nera non è altro che il famoso ”cambio di linea editoriale”: per Ciacci, quando non stai più simpatico ai vertici, questi giustificano il tuo esilio come un cambio editoriale, ma ti fanno sparire dalla circolazione! Ecco il post in cui il costumista dà sfogo alla sua frustrazione, annunciando di avere altri dettagli che però non ha voglia di rivelare.