Non c’è fine al peggio. Qualcuno quando tocca il fondo comincia pure a scavare. E si scava la fossa da solo, metaforicamente parlando naturalmente. Nella fiera degli orrori che ha coinvolto Marco Bellavia, casomai si possa stilare una classifica di chi si è comportato peggio, in testa si colloca Giovanni Ciacci. Secondo posto per Ginevra Lamborghini. Chiunque poi metta chi vuole, Charlie Gnocchi, Gegia, Wilma Goich o chi altro. VERGOGNA! Questo pezzo potrebbe concludersi qui. C’è poco altro da aggiungere, le immagini valgono più di mille parole. Tuttavia è forse utile riportare il cazz….tone fatto da Alfonso Signorini. Una ramanzina di pancia, fuoriuscita per istinto quella contro il fu ‘Gio Gio’ di Detto Fatto che ha agito, per dirla con una frase gergale, “senza alcuna vergogna”.

“Non capivo se stesse piangendo o se stesse pregando”, ha detto in modo surreale Ciacci, in riferimento al suo menefreghismo nei confronti di Bellavia. Le unghie sui vetri. Signorini lo ha asfaltato: “Non dire ca…ate”. Nel frattempo in studio il pubblico ha rumoreggiato a più non posso, andando persino sopra al conduttore, fatto più unico che raro nella storia del GF Vip. Ciacci: “Mi scuso, ma non l’ho capito. Alfonso era veramente impossibile capirlo”. “Il pubblico lo ha capito però”, ha tuonato Signorini. Lo stilista ha però deciso di aggravare la sua situazione: “Io l’ho visto nella camera una volta e mi ha detto che piangeva di felicità”. Altre unghie sui vetri, ridicolaggine.

Luca Salatino è stato il più lucido di tutti. “Continua a discolparsi, ma guarda che semo colpevoli tutti”, ha chiosato l’ex tronista di Uomini e Donne, in romano stretto. Lampo di limpidezza, non il primo del giovonatto. Chapeau e pioggia di appalusi. Signorini ha poi piazzato il carico da novanta, anche perché non c’era altra soluzione di fronte a cotanto scempio: “Se tu Giovanni hai pensato questa cosa penso che sei la persona più scema del mondo, fossi in te starei un po’ zitto”. The end, VERGOGNA! Stavolta i pezzo finisce davvero qui!