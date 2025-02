GF, Chimirri demolisce Shaila. Orlando e Iago: così si fa TV

Per la sua gioia, Lorenzo Spolverato nella 29esima puntata del Grande Fratello ha ottenuto il suo blocco. In questi giorni, il gieffino ha vissuto qualche momento di tensione con Shaila Gatta. Quest’ultima si è sentita sola, in quanto la sua dolce metà è più impegnato a gestire il gioco nel reality show. Allo stesso tempo, la ballerina continua ad assicurare di essere al suo fianco e di sostenerlo. Stasera Shaila dice di aver deciso di dargli i suoi spazi quando lo vede in un momento di sofferenza.

“Voglio vivere il dolore”, dichiara in puntata Spolverato. Dopo la stoccata che gli ha riservato durante il blocco dedicato a Helena e Javier, ecco che Alfonso Signorini decide di mettere Lorenzo e Shaila di fronte alle critiche dei loro coinquilini. In particolare, il conduttore manda in onda una clip che mostra Federico Chimirri parlare negativamente della coppia. Il nuovo gieffino afferma di vedere la ballerina succube di Spolverato.

Federico crede che Shaila al GF sia diversa quando è in compagnia del fidanzato: “Lei è più leggera e penso che Lorenzo vada tranquillizzato”. Intervengono Helena e Javier in difesa di Chimirri, ritenendo che lei sia davvero succube di Lorenzo. Quest’ultimo, anziché preoccuparsi di queste accuse, si scaglia contro la Prestes e continua a parlare di blocchi: “Helena hai già avuto il tuo blocco, lascia parlare Shaila”.

Il fatto che Spolverato parli sempre degli spazi dati in puntata, questione che l’ha portato anche a lanciare una sedia qualche sera fa, fa pensare. Non solo, anche Signorini ironizza spesso su questo grande interesse di Lorenzo di stare al centro delle dinamiche delle puntate. Questo fa pensare che qualsiasi cosa il gieffino faccia nella Casa sia per avere un blocco. Chiaramente tutti, come anche Helena e Javier, vorrebbero stare al centro dell’attenzione, o quasi.

C’è anche chi preferisce restarsene nell’ombra piuttosto che essere così esposto. Ma per Lorenzo questa sembra proprio un’ossessione ed è difficile capire quando sia sincero e quando no nelle varie dinamiche che crea. Intanto, Shaila urla contro Federico Chimirri: “Prima di andava bene tutto, ora dico quando le cose mi stanno sulle scatole”. Signorini tenta di calmarla, facendole notare che il suo coinquilini ha solo detto ciò che pensa.

Ma la ballerina non si ferma e in piedi continua a fare il suo show, dichiarando – platealmente – il suo amore a Spolverato. Con calma e con poche parole Chimirri riesce ad asfaltare la concorrente tanto discussa. “Avere carattere non significa urlare sopra le persone. Convincimi che non è vero, ma non urlare”, fa presente Federico, sostenuto da tanti telespettatori.

Il giovane concorrente è entrato da poco in gioco, ma sin da subito ha espresso le sue opinioni, senza mai cadere nel ridicolo, va detto. Shaila dovrebbe imparare ad accettare le critiche e riflettere su ciò che fa e dice, anziché sbraitare contro chi le fa notare un eventuale suo errore.

Grande Fratello: Stefania Orlando e Iago Garcia hanno la meglio

Stefania Orlando ritiene che la ballerina faccia tanto per Lorenzo, il quale non ricambierebbe il suo sostegno. “Siccome hai aperto il tipo GF con l’hashtag ‘donna libera’, io non vedo tutta questa libertà in te con Lorenzo”, continua Stefania. “Io non dico nulla di inutile, sto solo sollevando un argomento. Non mi fare gli occhi così. Non è carino, non è educato”, dichiara con grande saggezza la Orlando, sapendo fare TV.

“Stefania non è che si interessa, se avesse sollevato una questione stupida non staremmo ancora qui a parlarne. Non dire queste cose. Quello che dice Stefania fa discutere”, tuona Signorini, quando Lorenzo accusa la Orlando di parlare in modo superficiale. “Voi dite di tutto sulla Casa. Quando, invece, noi diciamo qualcosa su di noi reagite così”, arriva così Iago in difesa di Stefania, con cui ha la meglio stasera.

Beatrice Luzzi ritiene che Shaila non sia una donna libera, ma che porti avanti un concetto del passato sia ballando cercando di conquistare gli altri e sia nella sua devozione a Lorenzo. Allo stesso tempo, l’opinionista trova che la ballerina sia coerente: “Io vedo devozione da parte di Shaila. La donna libera è quello di cui parlava Stefania. Io in realtà la trovo molto coerente, sia quando era sexy e provocante, sia quando è devota”.

Signorini stasera al GF punta di nuovo su Iago. “Qua tutti ci stiamo giudicando, fa parte del gioco, ma dobbiamo farlo con educazione”, dichiara l’attore spagnolo spiegando la sua posizione con il gruppo capitanato da Lorenzo.