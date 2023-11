GF: chiesta un’altra squalifica. Vittorio, l’arrivo di Sara Ricci scuote

Polemiche fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023, con molti telespettatori che chiedono la squalifica di Rosy Chin e continuano a chiedere anche quella di Anita Olivieri. Non solo, Vittorio Menozzi pare si stia avvicinando a Sara Ricci, una dei nuovi concorrenti. Facendo il punto della situazione, sui social i telespettatori si ribellano per via dei numerosi scivoloni che alcuni gieffini hanno fatto ultimamente.

In queste settimane si è spesso parlato dell’eventuale squalifica di Anita dal GF. Di recente, quando la Olivieri è risultata preferita al televoto con Beatrice Luzzi, un’affermazione fatta da Ciro Petrone sembra aver confermato la presunta bestemmia della gieffina. Non finisce qui, perché Anita pare si sia lasciata andare a ben due bestemmie. Ora a finire nella bufera è, invece, Rosy Chin.

La cuoca nelle scorse ore, nella Casa più spiata d’Italia, ha condiviso con i suoi coinquilini un lungo sfogo, utilizzando termini poco carini. Rosy stava parlando con Letizia Petris, Anita Olivieri e Paolo Masella. Improvvisamente, non riferendosi a qualcuno in particolare, ha tuonato:

“Io, invece, con gente così mi permetto di dire che sono delle cafone, teste di c*** e mong***, perché io ho modo di parlare, alcuni no”

Mentre negli anni passati una bestemmia o una parola di questo genere avrebbe portato a delle pesanti squalifiche, in questa nuova edizione le cose sembrano essere cambiate. L’uscita infelice di Rosy Chin avrà delle conseguenze? Su Twitter molti telespettatori sperano che questa volta il Grande Fratello prenda dei provvedimenti, convinti che la cuoca abbia usato un termine offensivo per denigrare persone con problematiche.

Va precisato che attualmente Rosy si trova al televoto che porterà a una nuova eliminazione. Chin sta sfidando Angelica Baraldi e Vittorio Menozzi. Dunque, potrebbe uscire dalla Casa di Cinecittà direttamente tramite il voto del pubblico. C’è da dire, però, che molti telespettatori stanno unendo le loro forze per far uscire Angelica dal gioco. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

Grande Fratello: flirt in corso tra Vittorio Menozzi e Sara Ricci?

Marco Maddaloni e Sara Ricci hanno fatto il loro ingresso nella Casa lunedì scorso. I due nuovi gieffini si stanno ambientando e sembra che la collega di Beatrice Luzzi si stia avvicinando soprattutto al misterioso Vittorio Menozzi. Secondo molti suoi fan, il gieffino è scombussolato dalla presenza dell’attrice. Su di lei esprime un’opinione davvero positiva, parlando con Massimiliano Varrese:

“Saretta mica è solo una bella donna? Lei è una donna molto interessante, sensualissima, sa ridere, sa essere seria. Mi trovo molto a mio agio”

Paolo Masella è della sua stessa opinione, ma ha cercato di spronare Vittorio a dire ciò che davvero prova. Infatti, il macellaio gli ha fatto notare che c’è un certo feeling tra loro. A questo punto, Menozzi scende nel dettaglio e ammette che il rapporto che sta instaurando con Sara Ricci si sta facendo già importante:

“Ci sono degli incastri diversi e come mi incastro con lei non mi capita. Mi sembra di non averlo trovato con altre ragazze più giovani. A me piace anche raccontare le cose in un certo modo, che ad altri può sembrare noioso, prolisso, ma a lei no. Con altre sembra che li annoi, ma con lei no”

Va, però, precisato che la stessa Sara ieri ha ammesso di essere alla ricerca di se stessa nella Casa e non di un uomo. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due gieffini, mentre tutta l’attenzione è puntata su Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due ex fidanzati sono più vicini che mai e ormai i fan sono certi che torneranno a formare una coppia dentro la Casa di Cinecittà.