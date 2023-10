GF, che fine ha fatto Heidi: finalmente i primi segnali. Caos in Casa

L’abbandono di Heidi Baci al Grande Fratello 2023 sta facendo ancora parlare, con il pubblico diviso a metà. Ci sono alcuni gesti dell’ex gieffina che sono stati segnalati da una fan, mentre i telespettatori continuano a commentare l’accaduto. Da una parte c’è chi critica l’atteggiamento tenuto dal padre durante il loro confronto, parlando di patriarcato, e chi invece pensa esattamente il contrario.

Sono tanti coloro che sostengono il gesto di suo papà di entrare nella Casa per aprirle gli occhi e proteggerla da una dinamica che, a detta sua, la stava solo affossando. Questi telespettatori sono certi che Heidi fosse in effetti sotto un’influenza negativa per via della pressione di Massimiliano Varrese. L’attore è stato più volte richiamato anche da Alfonso Signorini per questo suo comportamento opprimente.

Intanto, molti fan di Heidi difendono il padre dalle accuse legate al patriarcato facendo notare che la ragazza, come è possibile notare anche sui suoi profili social, è una persona libera, che gira il mondo e prende le sue scelte autonomamente. Al di là dei commenti contrastanti tra loro, la Baci sembra non essere ancora pronta a parlare.

Infatti, dopo il Grande Fratello, Heidi non ha ancora parlato pubblicamente della sua uscita. Probabilmente si sta prendendo del tempo per riflettere e metabolizzare quanto accaduto. Per questo motivo, i fan sono preoccupati e si chiedono che fine abbia fatto. Ebbene con certezza si può dire che la Baci ha ripreso in mano i suoi profili social.

Una fan racconta che Heidi ha visto tutte le sue Stories su Instagram, dove ha raccolto i principali commenti su X (ex Twitter) di supporto per lei. Questa utente segnala, inoltre, di aver chiesto all’ex gieffina di seguire i commenti condivisi su X. La Baci le avrebbe risposto con un bel cuore. Questi sono i primi segnali della Baci, che molto probabilmente a breve romperà il silenzio.

Comunque Heidi ha visto tutte le mie storie in cui ho provatolo a spammare ì principali tweet fatti per lei (di supporto e ironici), edit con Letizia e edit suoi personali.

L’ho invitata a venire su Twitter e ha reagito con un <3 #GrandeFratello pic.twitter.com/oGzGc8OOA7 — annoiata (@poliedric4) October 17, 2023

Grande Fratello, Heidi ha abbandonato: gieffini ancora confusi

Intanto, le reazioni ci sono anche dentro la Casa di Cinecittà per l’abbandono di Heidi. I gieffini sono rimasti profondamente turbati dall’accaduto e pare non riescano a gestire al meglio la situazione. Letizia Petris ha spiegato ai suoi coinquilini che Beatrice Luzzi avrebbe voluto fare un saluto per la Baci, ma di aver evitato in quanto era presente Massimiliano Varrese. L’attrice ha chiesto ai coinquilini di esprimere la loro opinione al riguardo e la Petris ha dimostrato di non appoggiare un saluto all’ex gieffina in presenza dell’attore.

Tale scelta viene fortemente criticata dai fan di Heidi. Questi telespettatori non capiscono il motivo per cui un saluto alla Baci rappresenterebbe una mancanza di rispetto per l’attore. Anzi, molti dei suoi fan ritengono che proprio per colpa dell’insistenza e dell’oppressione di Massimiliano Heidi sia arrivata al punto di lasciare il gioco.