Heidi Baci via dal GF: le reazioni dure di Varrese, Luzzi e Fiordaliso

Dopo l’accaduto di Heidi Baci con suo padre e Massimiliano Varrese, e il conseguente ritiro dal Grande Fratello, in molti hanno commentato la vicenda: tra chi è dalla parte del genitore, comprendendo la sua reazione dura e chi invece critica fortemente l’attore sostenendo che è stato protetto dal programma.

Sotto l’occhio del ciclone, primo fra tutti, appunto, Massimiliano Varrese che ha preso molto male le accuse a lui rivolte e ancora più male l’abbandono da parte di Heidi. “Ricattare una figlia di 26 anni così che si innamora, perché eravamo innamorati“, ha detto Varrese, in difesa della ragazza. Massimiliano ha pianto a lungo per questa situazione anche perché consapevole di non esserne uscito bene. L’attore ha alluso al fatto che Heidi sia succube di suo padre e che, forse, l’uomo possessivo sia il genitore. Gli altri inquilini sono andati a consolarlo e, quasi tutti, hanno detto la propria mostrando vicinanza in primis ad Heidi, poi anche a Massimiliano.

"Che si innamora. Perché eravamo innamorati" Oddio ma quando mandate a casa anche lui? ????????????????#GrandeFratello pic.twitter.com/McioRazabn — falsaaaaah (@falsaaaaah) October 17, 2023

“Noi adesso abbiamo una responsabilità enorme; perché il messaggio che è passato è che una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito…viene, se la porta via e lei va via, è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni“, ha invece detto Beatrice Luzzi che è rimasta molto colpita dalla durezza del padre di Heidi.

beatrice ma cosa c’entra il padre e la religione? possibile che nessuno abbia capito che hanno sgravato quel ratto manipolatore e gli autori con il loro pressing continuo su una ragazza di vent’anni?#GrandeFratello pic.twitter.com/1zV2t7LK47 — icarus (@aIkolizzata) October 17, 2023

Stessa cosa Fiordaliso che, nel vedere la scena, è scoppiata a piangere perché si è rivista lei a 15 anni, quando rimase incinta e il padre la cacciò di casa. Anche gli uomini della casa sono rimasti sorpresi, in particolar modo Ciro Petrone, Paolo Masella e Alex Schwazer, che dai racconti di Heidi non immaginavano un padre così duro.

Mentre in casa, però, tutti sono andati in difesa di Massimiliano, condannando duramente l’atteggiamento da “padre-padrone”, ben diversa è stata la reazione sui social. Infatti molti hanno capito le intenzioni della famiglia di Heidi, poiché la situazione stava degenerando. Al tempo stesso, però, in molti si aspettavano più durezza da parte del programma, nei confronti di Massimiliano, che, anzi, è stato molto tutelato.

“Piaccia o meno il padre di Heidi ha totalmente ragione, sicuramente avrà sbagliato i modi, ma il concetto è giustissimo, Heidi è stata continuamente pressata dal programma e Massimiliano ha fatto delle uscite pessime“, ha scritto un utente. O anche: “Per chi dice che il padre di Heidi sia un ‘padre-padrone’, rivedetevi l’incontro a mente lucida. Vedo solo un padre preoccupato, incazzato nero con il ratto (giustamente)“. E poi “Se tutte le ragazze avessero un padre che alle prime avvisaglie di un rapporto tossico vengono messe davanti alla realtà il mondo andrebbe meglio. Molto meglio. Applausi al signor Baci e ad Heidi che si fida dei consigli del padre“.

Le reazioni sembrano quindi nettamente opposte, sottolineando il fatto di come la percezione di chi partecipa al programma è totalmente diversa da chi lo guarda; è pur vero però che molti inquilini sono ignari di alcuni atteggiamenti avuti da parte di Massimiliano nei confronti di Heidi.