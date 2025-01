GF, caos totale: ipotesi chiusura anticipata e nuovo ingresso saltato

Sono decisamente tempi difficili per il Grande Fratello. Dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi infatti l’atmosfera che si respira nella Casa più spiata d’Italia non è certo delle migliori. La tensione si taglia con il coltello e i telespettatori non vedono l’ora di vedere la prossima puntata del reality show per sapere se la produzione e Alfonso Signorini decideranno di prendere seri provvedimenti nei confronti di chi, ultimamente, si è macchiato di comportamenti meritevoli di squalifica.

Ma c’è di più perché, stando a un‘indiscrezione divulgata poche ore fa da Deianira Marzano, pare che il Grande Fratello si prepari a chiudere definitivamente i battenti, e mettere quindi fine a questa edizione, definita da molti un vero e proprio disastro.

Grande Fratello: cosa succede adesso

Mancano pochissimi giorni alla prossima puntata del celebre reality show, nella quale si saprà cosa decideranno di fare gli autori nei confronti di Helena che, dopo aver lanciato un bollitore addosso a Jessica, è stata confinata in isolamento nella suite.

In molti infatti si aspettano che vengano presi provvedimenti disciplinari nei confronti della modella brasiliana e di tutti coloro che, negli ultimi giorni, sono stati protagonisti di atti e affermazioni da squalifica. Non solo i gieffini però potrebbero fare le spese delle loro azioni perché, stando a quanto riportato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, anche il Grande Fratello potrebbe risentire delle malefatte degli inquilini della Casa e quindi prepararsi a chiudere i battenti prima del previsto.

“Grande Fratello, si vocifera di una chiusura anticipata“, sono state le parole con le quali l’esperta di gossip ha lanciato l’indiscrezione.

Salta l’ingresso di una new entry

Ma non è tutto perché, subito dopo, la stessa Marzano ha anche aggiunto che, a causa dei recenti avvenimenti che si sono verificati all’interno della Casa più spiata d’Italia, un concorrente che avrebbe dovuto entrare a far parte del cast nel corso delle prossime settimane, avrebbe dato forfait.

Al momento non è chiaro di chi si tratti, anche se l’esperta di gossip ha sottolineato che la mancata new entry è un personaggio noto del mondo dello spettacolo: “Retroscena esclusivo dal Grande Fratello: era stato contattato un personaggio famosissimo, praticamente già pronto a entrare nella Casa. Ma, dopo gli ultimi eventi, sembra che abbia deciso di rinunciare“.

Una rinuncia che potrebbe essere data dalla paura di entrare in un ambiente come quello che è venuto a crearsi ultimamente nella Casa o al timore di associare la propria immagine a quella della presente edizione del reality show che, come anticipato, in molti reputano una delle peggiori degli ultimi anni.

Insomma, per il momento queste sono tutte le informazioni disponibili sull’intricata faccenda. Sarà quindi vero che il noto programma televisivo terminerà eccezionalmente prima di marzo, oppure Signorini deciderà di proseguire imperterrito e cercare di riportare la calma all’interno della Casa? Solo il tempo risponderà a questa domanda.