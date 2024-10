GF, caos post nomination: volano stracci tra Helena ed Amanda

Ancora novità dalla Casa del Grande Fratello. Dopo la puntata andata in onda ieri, difatti, due delle concorrenti avrebbero avuto un’accesa discussione. Stiamo parlando nello specifico di Helena Prestes ed Amanda Lecciso che, in seguito alla diretta, si sono scontrate verbalmente a causa della decisione della prima di nominare la seconda. La lite ha lasciato fuoriuscire anche vecchie acredini. Scopriamo meglio nello specifico che cosa è accaduto.

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 7 ottobre, su Canale 5 è terminata con le nomination. Helena Prestes ha deciso di fare il nome di Amanda Lecciso, scatenando la rabbia della diretta interessata. In seguito alla diretta, difatti, c’è stata un’accesa discussione che ha visto protagoniste le due coinquiline. Prestes avrebbe accusato Lecciso di fare pettegolezzi e di chiedere sempre un consiglio agli altri su chi votare, scatenando così la volontà della diretta interessata di avere delle delucidazioni in merito.

Di seguito le sue parole, come riportato anche da Biccy:

Quale è il problema se ti ho votato? Vai sempre a parlare con gli altri, fai più pettegolezzi de Non è la Rai, che almeno sono divertenti.

A quel punto Amanda le ha chiesto di farle degli esempi concreti su quando avrebbe parlato male di qualcuno. Successivamente la gieffina è sbottata, rivolgendosi pesantemente alla coinquilina e rimproverandola di fare accuse a caso.

Questo quanto detto da Lecciso a Prestes:

Sei instabile e dovevo aspettarmi la tua nomination. Ma quali pettegolezzi?! Devi farmi degli esempi, perché non puoi lanciare accuse a caso. Io non riesco a parlare con te. Poi non ti capisco nemmeno. Tu mi vedi fare gossip? Certo, è arrivata la veggente.

La replica della modella brasiliana non ha tardato ad arrivare:

Lo vedi che offendi? Adesso sono anche instabile. Non mi capisci? Ah, nessuno mi capisce, segui quello che dice Lorenzo. Io mi so spiegare bene in italiano. Tu mi dici le stesse cose che mi dice Lorenzo. Io ti ho nominato e ne sono ancora più certa adesso. Ho fatto benissimo.

La lite si è conclusa senza che le due riuscissero a risolvere o raggiungere un accordo. Helena Prestes ha difatti invitato Amanda Lecciso a non parlarle più, chiudendo così la faccenda.

Come si può intuire dalla discussione tra le due gieffine, all’interno della Casa del Grande Fratello si vengono a creare anche diverse dinamiche sociali tra antipatie e simpatie tra i diversi concorrenti. Oltre alle amicizie, talvolta, nascono anche storie d’amore. In quest’edizione Helena si sta avvicinando a Lorenzo Spolverato, citato anche precedentemente nell’articolo. Il rapporto tra i due è tuttavia abbastanza complicato, in quanto anche Shaila Gatta aveva mostrato un interesse per il gieffino. La ragazza ha tuttavia successivamente scelto Javier. Ultimamente, poi, anche Iago Garcia ha rivelato il suo interesse per Prestes.