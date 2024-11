GF, caos nella notte: Lorenzo furioso, Shaila si confronta con Javier

Subito dopo la fine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5 all’interno della Casa è scoppiato il caos. C’è difatti stata una lite tra alcuni gieffini, caratterizzata da urla ed accuse reciproche. A dare inizio alla discussione è stata una frase di Mariavittoria Minghetti ad Enzo Paolo Turchi che ha scatenato alcune battutine da parte di Lorenzo Spolverato, che si è successivamente infuriato con lei e Helena Prestes. A placare la situazione ci ha pensato Shaila Gatta, la quale ha poi ricercato un confronto con Javier Martinez per chiarire alcune cose tra loro. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nello specifico.

E’ stato caos nella Casa del Grande del Grande Fratello immediatamente dopo la puntata andata in onda ieri sera. E’ difatti scoppiata una lite tra alcuni conquilini, scatenata da alcune frasi di Mariavittoria ad Enzo Paolo. Nello specifico la giffina si è dichiarata dispiaciuta per la nomination da parte di Giglio. A quel punto Lorenzo ha iniziato a fare alcune battute che hanno fatto sbottare Mariavittoria. Poco dopo le battute sono continuate ma nei confronti di Helena che ha perso la pazienza e ha replicato in maniera piccata.

Queste le sue parole verso Lorenzo come riportato anche da Biccy:

Hai fatto le battute e ti ho detto di risparmiartele. Non fai ridere. Io parlo di voi? Non mettermi in mezzo. Risparmiami! E smettila di giocare con me e venirmi contro, perché sono una donna forte! Le battute sono divertenti ma c’è un limite.

A quel punto il gieffino è sbottato contro Prestes, invitandola a continuare a mangiare e a non parlare di lui. Dopo la discussione Helena è scoppiata in lacrime ed è corsa in bagno, seguita da Mariavittoria. Lorenzo, tuttavia, ha continuato ad urlare contro le due gieffine, invitando Minghetti a tornare indietro e spiegargli il perché della sua risposta precedente. A quel punto è intervenuta Shaila che ha cercato di placare Spolverato. Il gieffino ha quindi cercato un nuovo confronto con Mariavittoria.

Queste le sue parole:

Io ne ho due contro. Faccio battute e se la prendono. Ma alla mia situazione difficile nessuno ci pensa? Questa è stata una serata stressante anche per me. Pensa al tuo percorso e non al mio.

E la replica di Minghetti:

Ma qual è sta situazione difficile perdonami? Sei in grazia di Dio. È stata una giornata difficile, mi sembra che poi tu sia stato riaccolto da tutti a braccia aperte. Ti sei ripresi i rapporti, sei tornato leader e adesso cosa vuoi ancora? Sono tre ore che strilli come un’aquila.

Sempre nella notte c’è poi stato un altro confronto, ovvero quello tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Tra i due era iniziata una conoscenza, poi interrotta. L’ex velina ha poi iniziato a frequentare Lorenzo, sebbene il ragazzo abbia specificato che non sono fidanzati. E’ stata proprio lei a chiedere a Javier di parlare per poter chiarire quanto accaduto.

Queste le sue parole, riportate anche da Biccy:

Mi dispiace di tutto quello che è successo. Se non ti ho parlato per tutta la settimana è perché avevo paura di una tua reazione perché ti vedevo molto arrabbiato. Non ero pronta a essere mandata a quel paese! Non ero pronta e secondo me non eri pronto neanche tu. Che tu ci creda o no e purtroppo non posso convincerti del contrario, ma ti giuro che non ti ho mai usato. Te ti sei vendicato di me, io non lo avrei fatto, non lo condivido però lo rispetto. Riconosco però che sono uscite delle frasi leggere, vivo con troppa leggerezza. Quelle frasi che hai sentito e di cui mi dispiace perché riconosco che non sono frasi piacevoli, erano riferite agli ultimi due giorni.

E ancora:

Riconosco che sei un ragazzo di valori e per questo non ti ho mai voluto prendere in giro. Ti ho voluto vivere perché pensavo che tu avessi tutte le qualità che cercavo in un uomo che mi stava accanto.

Martinez ha replicato:

Mi viene da pensare che tu vuoi quello che non hai. […] A te piace correre dietro a queste vicende. Tu di me avevi la certezza che ci sarei sempre stato, di Lorenzo no. A me la coppia te e Lorenzo non dà fastidio, mi ha dato fastidio quello che hai detto ovvero che baciavi me e pensavi a lui. Ti chiedo scusa per le cose che ho tirato fuori, ma non l’ho fatto per vendetta. Quello era una forma d’amore. I discorsi che mi hai fatto la notte e che ho rivelato non erano dettati da rabbia o vendetta, ma da amore. Ti chiedo scusa.

Il gieffino ha poi chiuso il discorso dicendole che non riuscirà mai a vederla solo come un’amica.