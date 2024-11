GF, Lorenzo spiazza: “Shaila non è la mia fidanzata”, Helena punge

Si è parlato a lungo della storia nata all’interno della Casa del Grande Fratello tra due dei protagonisti di quest’ultima edizione, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Recentemente, tuttavia, il gieffino ha voluto chiarire la vera natura del loro rapporto mentre parlava con alcune coinquiline. Scopriamo meglio che cosa ha detto a riguardo.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tra i concorrenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5 più chiacchierati, soprattutto a causa del legame che hanno stretto all’interno della Casa. Tra i due, difatti, sembrerebbe essere nato qualcosa di più rispetto ad un’amicizia ed è anche capitato che si scambiassero delle effusioni dinanzi alle telecamere. Recentemente, però, Lorenzo ci ha tenuto a specificare la vera natura del loro rapporto.

Parlando con un’altra gieffina, nello specifico Yulia Bruschi, Spolverato ha spiegato come lui e Shaila in realtà non siano fidanzati come pensano in molti.

Di seguito le sue parole precise a Bruschi in merito al rapporto con Gatta:

Non sono responsabile di come gli altri vedono la nostra storia, altrimenti mi sarei etichettato come “Fidanzato di Shaila che difende Shaila”. Ma fidanzato di che? Mica c’è un titolo”.

Lorenzo ha poi deciso di chiarire la natura del suo rapporto con Shaila anche con Helena Prestes. I due, difatti, avevano inizialmente cominciato a conoscersi ma successivamente il ragazzo ha preferito frequentare Gatta che a sua volta era indecisa tra lui e Javier Martinez. Il gieffino ha quindi ricercato un confronto con la modella brasiliana per provare a recuperare almeno un’amicizia con lei. La reazione di Prestes, tuttavia, non è stata quella sperata. Helena l’ha difatti accusato di averle detto di non volere una fidanzata ma di essersi poi fidanzato con Gatta. A quel punto Spolverato ha ribadito ancora una volta che lui e Shaila non sono fidanzati.

Qui di seguito le sue parole a Helena in merito al legame con l’ex velina:

Non ti ho mai preso in giro. Dicevo che non mi piaceva Shaila per rigetto, mi dava fastidio che stava con un altro. Poi ci siamo conosciuti io e lei e abbiamo sentito un’energia che ci lega.

E ancora:

Non è la mia fidanzata, ma è capitato. Non sto facendo il percorso con lei, è iniziato con lei perché tornando qui c’è stato un insieme di cose. Le ho detto che siamo liberi, anche se insieme. Lei lo sa, è brava su questo. Mi rispetta.

Le sue parole, tuttavia, non sono bastate a convincere la Prestes che ha nuovamente replicato al gieffino:

Non fare la vittima, dovrebbe essere una cosa bella. Me l’hai detto tu che non volevi un rapporto, mi avevi detto che lei era ambigua

A quel punto Lorenzo ha ribadito ancora una volta che non le aveva raccontato nessuna bugia.

Chissà se anche Shaila è della stessa idea ed a propria volta non considera il gieffino come il suo fidanzato.