GF, Artur Dainese pronto a varcare la porta rossa: data e dettagli

Come di consueto, anche nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 27 gennaio, i telespettatori assisteranno a molti colpi di scena e sorprese. Tra queste ultime ci saranno sicuramente i due nuovi ingressi previsti. Il primo sarà quello di Maria Teresa Ruta, già annunciato e confermato settimane fa, mentre il secondo coinvolgerà uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: Artur Dainese. La notizia è stata data poche ore fa direttamente da Blog Tivvù: sembra quindi che il modello di origini ucraine e armene, dopo aver affrontato numerose difficoltà in Honduras, sia pronto per iniziare una nuova avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Nuovi ingressi nella Casa

Come anticipato, l’indiscrezione sull’ingresso di Dainese nella Casa è stata riportata poche ore fa da Blog Tivvù ed è andata confermare i dubbi che aleggiavano ormai da giorni tra i fans del reality show. A generare sospetti pare essere stato proprio lo spot pubblicitario del programma mandato in onda negli ultimi giorni, riferito ai nuovi ingressi che ci saranno nel corso della prossima puntata, in programma per lunedì 27 gennaio.

Il punto è che in molti erano già a conoscenza dell’arrivo di Maria Teresa Ruta nel reality, ma il fatto che la suddetta réclame parlasse al plurale, e sottolineasse che la Ruta non sarebbe stata la sola, aveva fatto subito pensare che il reality avesse in serbo una bella sorpresa per i fans. In effetti sarà proprio così e insieme a lei, a entrare a far parte del cast del Grande Fratello, sarà anche Artur Dainese, diventato famoso al pubblico del piccolo schermo principalmente per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

L’interesse per una gieffina

Una cosa è certa: l’ingresso di Dainese nella Casa scalderà, e non poco, gli animi, ma ciò che ha acceso l’interesse del pubblico nei suoi confronti è stato un dettaglio. Dainese infatti sembra essere già pronto a creare una dinamica amorosa molto interessante. Chi sarà la prescelta? Helena Prestes.

Pare infatti che il modello abbia occhi solamente per lei e che sia quindi intenzionato a conoscerla meglio nel corso della sua permanenza nella Casa. L’unico ostacolo, dal momento che poche ore fa Javier Martinez ha nuovamente friendzonato la Prestes, rimane Zeudi Di Palma, che invece ha rinnovato ancora una volta il suo interesse nei confronti della modella brasiliana.

A questo punto in molti staranno pensando: “Di nuovo il solito triangolo amoroso!”. Ebbene sì, le possibilità di vedere nuovamente crearsi questa dinamica, ormai trita e ritrita, all’interno della Casa c’è. Sempre che la Prestes non si dimostri decisa nei confronti di uno dei due pretendenti. Nessuno al momento ha la risposta a questa domanda: non resta da fare altro che attendere per vedere come andrà a finire.

Chi è Artur Dainese

Come anticipato, Artur Dainese è un modello di origini ucraine, divenuto noto al pubblico italiano prima per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, in qualità di tentatore, e poi all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Dando un’occhiata alla sua biografia si viene a sapere che Dainese è nato nel 1990 a Cherson, in Ucraina, e si è trasferito in Italia insieme alla madre quando aveva solamente 16 anni. Da quel momento in poi Milano è diventata la sua casa e pochi anni dopo ha iniziato a lavorare come modello per famosi brand di moda conosciuti in tutto il mondo, come Dolce & Gabbana.

Il debutto sul piccolo schermo però arriva solamente nel 2018 quando, all’età di 28 anni, Dainese partecipò alla prima edizione di Temptation Island Vip. In seguito, nel 2023, l’ex tentatore partecipò alla 22esima edizione di Supervivientes, e poi, non contento, l’anno successivo ha preso parte anche alla versione italiana del reality show: l’Isola dei Famosi.