GF Helena e Jessica: ma quale ‘miracolo’, c’è solo la canna del gas

Come è normale che sia, la pace scoppiata tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi sta facendo parecchio discutere sia all’interno della Casa del Grande Fratello sia tra il pubblico appassionato alle dinamiche del reality show. La domanda sorge spontanea: come è possibile che fino a pochi giorni fa le due donne non si sopportavano mentre invece ora sembra che tutto sia acqua passata? Le ipotesi sono differenti. Quasi nessuno crede che il recupero dei rapporti sia autentico e sincero. Molti infatti pensano che sia solamente un puro calcolo strategico. A pensarla così è anche Lorenzo Spolverato. Pure Mariavittoria Minghetti nutre non poche perplessità sulla vicenda.

Il Grande Fratello fa miracoli? Pare proprio di no

Dal bollitore con acqua bollente scagliato per aria a un’inaspettata amicizia il passo è stato breve: il GF è in grado di fare miracoli oppure è tutto un teatrino? Helena Prestes e Jessica Morlacchi nelle scorse ore si sono addirittura messe a ballare e a scherzare insieme. “A me questa scena fa proprio strano”, ha dichiarato Mariavittoria ad altri inquilini. Eva Grimaldi è cascata dalle nuvole, forse per ingenuità o chissà per quale altro motivo: “Ti fa strano? No, perché ti fa strano? È una cosa bella”. “Sarà anche una cosa bella ma dopo tutto quello che abbiamo passato, mi fa strano sicuramente”, ha aggiunto Minghetti. Ancor più esplicito è stato Spolverato che non crede in alcun modo all’autenticità del legame tra la modella brasiliana e la cantante italiana.

“Viviamo qui dentro – ha spiegato Lorenzo -, abbiamo una lite forte e usciamo. In due settimane ci andiamo a bere un caffè, parliamo e vediamo che questa cosa (litigare, ndr) non funziona dentro poi rientriamo. Ovviamente non possiamo rilitigare. Quindi abituati a questa cosa e sappi che non è un rapporto sincero”. Eva Grimaldi ha tentato di nuovo di vedere della positività nella faccenda: “Se Helena cammina da sola, senza nessuno che le stia dietro (a spingerla a discutere, ndr), lei può farcela a non litigare con Jessica”. “Certo, litigherà con qualcun altro”, la chiosa velenosissima di Mariavittoria.

Teatrini e pubblico in fuga: la sensazione è che la spontaneità sia morta

Il ragionamento di Spolverato è quello di gran parte del pubblico. Il problema del GF è che ormai c’è la sensazione tra i telespettatori, sempre più in fuga, che sia rimasto ben poco di spontaneo nel programma. Quasi tutto sembra organizzato a tavolino. Diversi inquilini danno l’impressione di muoversi solamente a favor di telecamere, con l’intento di creare hype e mantenere i riflettori puntati su di sé. Il teatrino può funzionare la prima volta, la seconda, la terza. Ma quando diventa l’unica soluzione per tentare di fare share, beh, si è alla cosiddetta canna del gas.