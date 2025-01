GF, appello di Oriana Marzoli: “Voglio tornare nella Casa”, reazioni

Quest’edizione del Grande Fratello ha visto diversi ritorni inaspettati. Tra i più sorprendenti, quello di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, due volti storici del GF Vip 5, che sono rientrate in Casa come concorrenti. Anche Eva Grimaldi e Carmen Russo, protagoniste della sesta edizione, hanno fatto il loro ritorno, la prima come concorrente e la seconda in veste di ospite. Da lì, in tanti hanno iniziato a chiedere a gran voce l’ingresso di alcuni dei gieffini più iconici delle ultime edizioni, da Dayane Mello a Tommaso Zorzi fino ad Oriana Marzoli.

Oriana, seconda classificata al GF Vip 7, dopo la sua esperienza in Italia ha partecipato a ben tre reality, uno in Spagna e due in Cile. Dopo aver lasciato l’ultimo lo scorso autunno, ha chiarito di voler prendersi una pausa per ricaricarsi e affrontare con più lucidità ed energia eventuali reality futuri. Tuttavia, per la Casa più spiata d’Italia farebbe volentieri un’eccezione. In una recente diretta Instagram, infatti, ha ribadito che il Grande Fratello è stata la sua migliore esperienza televisiva e che le piacerebbe molto tornare a essere una concorrente.

Tutto è partito da alcuni indizi apparsi sui social, che hanno spinto i fan a credere che la 32enne fosse pronta a varcare nuovamente la famosa porta rossa, proprio come accaduto con la Orlando e la Ruta. Fino a quel momento, il ritorno di un ex concorrente del GF Vip 7 sembrava improbabile a causa del “veto” imposto da Mediaset sui partecipanti di quell’edizione, rendendo poco plausibile che Alfonso Signorini decidesse di richiamare qualcuno di loro, soprattutto una figura così controversa come Oriana.

Ma, con la sorpresa di Nikita Pelizon a Helena Prestes, molti hanno iniziato a pensare che il ‘veto’ fosse stato rimosso. In realtà, però, sembra che le cose non stiano così. Anche se Nikita sarà persino ospite a Verissimo sabato, 1 febbraio, ad Oriana non è arrivata alcuna proposta. Durante una live, però, la venezuelana ne ha approfittato per lanciare un appello:

Se mi piacerebbe tornare a lavorare in Italia? Magari! Spero di sì. Io rifarei al 100% il Grande Fratello. Anche perché lo sapete, per me è stata la mia migliore esperienza televisiva, quindi lo rifarei assolutamente.

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando reazioni contrastanti. Da una parte, molti fan hanno iniziato a invocare con insistenza il ritorno di Oriana, riempendo di messaggi Signorini. Dall’altra, invece, c’è chi si è opposto all’idea, ritenendo che la sua presenza porterebbe solo caos ed eccessi al reality. Gli autori del GF prenderanno in considerazione la candidatura della Marzoli? Non resta che attendere per scoprirlo.