GF, Anita smascherata su Alessio: “Strategia”, la mossa è banale

Anita Olivieri e Alessio Falsone al Grande Fratello si stanno avvicinando sempre di più. Ed ecco che, proprio ora che si trova (finalmente) al televoto, la gieffina si sbilancia. Una mossa, la sua, che dal pubblico non viene giudicata in modo positivo. Infatti, sono tanti i telespettatori convinti di averla ormai smascherata in questo suo presunto piano legato al nuovo arrivato.

Mentre Alessio è protagonista anche delle ultime notizie riguardanti Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Anita cerca di darsi da fare. Solo qualche giorno fa dichiarava di vedere il fidanzato Edoardo come il padre dei suoi figli, dopo averlo riabbracciato nel giardino della Casa di Cinecittà. Ora, però, la situazione è cambiata per la Olivieri, che non considera attualmente il ragazzo come il suo compagno.

Al GF, Rosy Chin e Massimiliano Varrese fanno un po’ di gossip, scambiandosi delle opinioni su ciò che sta facendo Anita. Il tutto accade mentre la Olivieri è sempre più distante da Giuseppe Garibaldi, con cui l’amicizia dopo l’elezione di Beatrice Luzzi come prima finalista sembra essere in crisi.

Rosy e Massimiliano ritengono che Anita sia attualmente in confusione anche per via dell’interesse che nutrirebbe nei confronti di Alessio. A detta di Varrese, la ragazza sarebbe disorientata e si starebbe trattenendo con Falsone per evitare di mancare di rispetto a Edoardo.

Alla conversazione prende parte proprio la Olivieri, la quale conferma i loro dubbi: “Alessio mi mette in difficoltà, non so come reagire. Lui è me al maschile”. Non solo, mentre i suoi due coinquilini sorridono, Anita ammette che Falsone potrebbe essere il suo tipo.

Di sicuro queste parole non faranno piacere al suo Edoardo. Intanto, la Olivieri spiega di non sentirsi fidanzata con lui. Eppure quando l’ha riabbracciato nelle scorse puntate l’ha baciato e stretto a sé. Ora non è più il suo fidanzato, anche se prima di avvicinarsi a qualcuno vorrebbe chiudere la questione.

“Il problema è che lui mi prende mentalmente”, continua Anita, che viene interrotta proprio dall’arrivo di Alessio. Quest’ultimo, poco dopo, cerca di evitare la gieffina, spiegando a Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti di non avere più tanta voglia di parlarle. Sembra che Alessio stia confermando ancora una volta di non voler creare delle love story della Casa.

Al contrario, il pubblico crede che Anita stia cercando di far passare il tutto come una possibile nascita di una relazione amorosa con Falsone in modo da restare in gioco. Molti telespettatori si dicono certi che questa sia “una strategia” messa in atto dalla Olivieri, in quanto oggi si trova al televoto, che verrà chiuso lunedì 4 marzo 2024.

Sta sfidando due concorrenti molto forti, Simona Tagli e Perla Vatiero, e il meno votato finirà al televoto a eliminazione, dove è già presente Varrese. Dunque, Anita potrebbe aver pensato di attirare l’attenzione su di sé mostrandosi interessata ad Alessio, in quanto sa che le love story nella Casa funzionano.

Questo lo fa andando contro a ciò che ha dichiarato in queste settimane su Edoardo, definendolo il padre perfetto per i suoi figli. Qui qualcosa non torna per i telespettatori. Questo anche perché prima di finire al televoto Anita dichiarava di vedere Alessio solo come un amico, mentre ora si sbilancia mostrando un interesse molto forte nei suoi confronti.