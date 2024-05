GF, Anita e Alessio rottura: arriva la frecciata top di Beatrice Luzzi

Ci aveva visto lungo Beatrice Luzzi su Anita Olivieri e Alessio Falsone durante e dopo il Grande Fratello. Nella giornata di ieri, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dei due ex gieffini sulla rottura definitiva. Dopo aver trascorso una vacanza insieme a Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo, ecco che l’ormai ex coppia è arrivata a prendere questa decisione. A causare la fine di questa relazione, nata sotto le luci dei riflettori, sono state le differenze caratteriali.

Sui social network non sono mancati gli attacchi velenosi contro Anita e Alessio, da parte di coloro che non hanno mai creduto a questa love story. Infatti, dal momento in cui hanno messo su la storia nella Casa di Cinecittà, molti telespettatori hanno remato contro. In pochi hanno creduto che ci fosse un reale sentimento tra loro, visto anche com’è nata questa relazione. La Olivieri si trovava ad affrontare le prime e complicate sfide al televoto e ha puntato gli occhi proprio su Falsone.

Beatrice Luzzi al GF aveva previsto che questa relazione non sarebbe durata chissà quanto tempo. L’attrice, che ha conquistato una grande fetta di pubblico, aveva ipotizzato che ci sarebbe stata la rottura e che non sarebbero durati neanche 40 giorni. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV di recente, la regina della passata edizione del reality show di Canale 5 si era detta convinta del fatto che presto Anita e Alessio si sarebbero lasciati.

Pertanto, quando è arrivata la notizia della rottura tutti i suoi fan sono corsi sui social network a far notare che lei aveva previsto tutto. Ma non è finita qui. Infatti, in queste ore, la nota attrice si è lasciata andare a un commento che sembrerebbe essere una chiara frecciata a quanto accaduto. Scendendo nel dettaglio, dopo l’annuncio sulla rottura, Beatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto che ritrae il vestito che aveva usato durante la festa dei super eroi nella Casa più spiata d’Italia.

Inoltre, ha aggiunto: “La Visionère”. Il suo appare come un chiaro riferimento alle previsioni che aveva fatto nei mesi scorsi legati a questa relazione che è naufragata prima ancora dell’inizio di questa estate. Un altro riscatto per la Luzzi, che si è sempre ritrovata a dover lottare contro i feroci attacchi di Anita Olivieri nel loft di Cinecittà. Tra loro non c’è mai stato un rapporto sereno nel corso del reality show.

Per diverso tempo, Anita ha creduto di poter essere la ‘rivale’ perfetta per Beatrice. In realtà, fuori il pubblico aveva una netta preferenza per la Luzzi, mentre la Olivieri ha sempre più perso il favore dei telespettatori.