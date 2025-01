GF, Amanda in lacrime: c’entra Luca, l’intervento dei coinquilini

In seguito alla puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5 una delle coinquiline è scoppiata in lacrime. Stiamo parlando nello specifico di Amanda Lecciso ed il motivo è legato all’eliminazione di un altro concorrente, ovvero Luca Calvani. I due avevano molto legato all’interno della Casa e la sua uscita ha gettato nello sconforto la gieffina. Gli altri sono prontamente intervenuti per cercare di consolarla.

Come di consueto ieri sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Uno dei concorrenti ha dovuto abbandonare la Casa dopo essere finito in nomination. Stiamo parlando nello specifico di Luca Calvani, che è risultato il meno votato rispetto a Shaila Gatta, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando. Calvani era uno dei concorrenti più amati di quest’ultima edizione a causa delle dinamiche create all’interno del reality e di conseguenza non ci si aspettava potesse uscire così presto. La sua eliminazione non ha causato il dispiacere solo dei fan del programma ma ha gettato nello sconforto anche una delle coinquiline, ovvero Amanda Lecciso.

A fine puntata Amanda ha difatti avuto un momento di crisi dovuto proprio all’uscita di Luca. La gieffina è scoppiata in lacrime, venendo così consolata dagli altri coinquilini. I due gieffini avevano molto legato, tant’è che Amanda si è chiesta come farà adesso senza di lui all’interno della Casa. Lecciso ha anche rivelato di non aspettarsi minimamente l’eliminazione di Calvani ma di essere sicura che sarebbe stata lei ad uscire.

Proprio Amanda è stata una delle grandi protagoniste della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5. La gieffina ha difatti avuto una discussione con altre coinquiline, in particolare Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti, Pamela Petrarolo ed Eva Grimaldi. Sono intervenuti in sua difesa, invece, proprio Luca Calvani e Javier Martinez. Successivamente c’è stato il momento dell’incontro tra Lecciso e Jasmine Carrisi, entrata anche lei nella Casa. Le due si sono abbracciate e hanno mostrato di avere lo stesso tatuaggio al polso. Amanda è la zia di Jasmine, essendo sorella di Loredana, e sono molto legate.