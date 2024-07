GF 9, l’ex marito di Alba Parietti in lizza per entrare nel cast (rumor)

Nuovo giorno, nuova indiscrezione sul cast della prossima edizione del Grande Fratello. In queste settimane, Alfonso Signorini e la produzione del noto reality firmato Mediaset stanno lavorando incessantemente per mettere in piedi lo show e il cast del programma è ancora in via di definizione. Già negli scorsi giorni, grazie a Dagospia e Davide Maggio, sono usciti alcuni spoiler circa le identità dei prossimi inquilini della Casa più spiata d’Italia e oggi, il giornalista Giuseppe Candela, ha sganciato un’altra bomba rivelando ai suoi followers la concreta possibilità dell’arrivo nella Casa di una personalità nota al mondo del gossip e della cronaca rosa.

Franco Oppini prossimo gieffino?

A quanto pare, stando alla segnalazione di Giuseppe Candela, l’ex marito di Alba Parietti e padre di Francesco Oppini, si sta preparando a entrare nella Casa più spiata d’Italia. Dopo la partecipazione del figlio, che approdò al Grande Fratello Vip 5 nel 2020, ora anche il cabarettista potrebbe sbarcare al noto reality show.

“Sono in corso trattative per avere tra i concorrenti l’attore Franco Oppini, al reality ha partecipato il figlio Francesco. Già negli anni scorsi è stato vicino all’ingresso nella casa. Sarà la volta buona?”, sono state le parole con le quali Giuseppe Candela ha rivelato ai suoi followers la notizia circa il possibile ingresso di Oppini nel Grande Fratello.

Naturalmente, si parla solamente di trattative e quindi, almeno per ora, la segnalazione di Candela è da considerarsi un‘indiscrezione che andrà confermata da chi di dovere.

A questo punto, non resta da fare altro che attendere per scoprire se, come affermato da Candela, sarà davvero “la volta buona” e contrariamente a ciò che accade normalmente, il padre deciderà di seguire le orme del figlio diventando ufficialmente un gieffino. Una cosa è certa: sarebbe davvero un bel colpo per Alfonso Signorini.

Chi è Franco Oppini e la storia d’amore con Alba Parietti

Franco Oppini, nato il 15 febbraio 1950 a Quistello, è noto al pubblico per essere un cabarettista, attore, cantante e comico italiano che ha raggiunto l’apice del suo successo nel corso degli anni Ottanta con il gruppo di cabaret I Gatti di Vicolo Miracoli.