GF 9, svelati 4 concorrenti vip: volti noti Mediaset, i nomi e i dettagli

Alfonso Signorini e lo staff degli autori del Grande Fratello sono al lavoro per dare forma e sostanza al cast della nona edizione del reality show, che tornerà in onda su Canale Cinque il prossimo settembre. Fanpage.it, in esclusiva, ha rivelato 4 nomi che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Trattasi di personaggi provenienti dal mondo delle fiction o di altre trasmissioni del Biscione. Mediaset starebbe così dando impulso alla strategia di sfruttare volti familiari al suo pubblico.

Ma di chi stiamo parlando precisamente? Di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. A questi, come svelato di recente, si dovrebbe aggiungere Lino Giuliano, tra i protagonisti di Temptation Island 2024. Anche in questo caso si è innanzi a una strada già battuta, cioè far proseguire mediaticamente al GF una vicenda sbocciata nel mondo Fascino di Maria De Filippi.

Iago Garcia si è fatto conoscere in Italia per aver recitato nel ruolo di Don Olmo Mesia nella soap opera Il segreto e in quello di Justo Núñez in Una vita. 45 anni, ha pure partecipato nel 2016 a Ballando con le Stelle, trionfando assieme all’allora maestra Samanta Togni. Ha avuto una love story con Eleonora Puglia, con la quale ha vissuto a Roma fino al 2022. Conclusa la relazione, ha fatto rientro in Spagna.

Clayton Norcross è un interprete statunitense di 69 anni, che ha a lungo vestito i panni di Thorne Forrester in Beautiful. Lo si ricorda anche nelle soap sudamericane La donna del mistero e Milagros. Ha già dimestichezza anche con i programmi di intrattenimento. Ha condotto con Sabina Guzzanti La posta del cuore nel 1998. Nel 2005 ha partecipato a La fattoria. Nel 2022, ha trovato spazio nel salottino di Avanti un altro. Oggi è single, dopo che nel 2019 ha divorziato da Andrea Sulzbacher.

Capitolo Luca Calvani. Attore di 50 anni, raggiunge popolarità grazie al suo ruolo nelle serie Distretto di polizia, Carabinieri, Don Matteo e Un posto al sole. Lo si ricorda anche al cinema, ad esempio nel film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Per 16 anni, dal 2000 al 2016, è stato sposato con la produttrice Francesca Arena. Nel 2022 ha fatto coming out, rivelando di avere un legame sentimentale con l’imprenditore Alessandro Franchini.

Infine ecco Javier Martinez, professione pallavolista. Di origini argentine, si è fatto notare in tv come tentatore a Temptation Island nel 2019 (corteggiò Ilaria Teolis) e a Uomini e Donne in cui ha fatto la corte alla tronista Sara Tozzi. Venne cacciato in quanto si venne a sapere che aveva una love story clandestina fuori dal dating show.